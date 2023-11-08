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Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО - РИА Новости, 08.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:07 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vodoem-1908181859.html
Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО
Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО - РИА Новости, 08.11.2023
Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО
В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:07
2023-11-08T16:07
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и шерстистых носорогов, сообщил телеканал "360".Растение входит в первую категорию статуса редкости. По словам главы минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, большая часть ареала обитания этого растения находится в России."Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая – вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости", – уточнил министр.Наяда обитает на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Есть предположения, что семена в регион могли попасть с помощью птиц или рыбаков из соседних водоемов."Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования", – сказал Фирсов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолодой человек в Лефортовском парке в Москве
Молодой человек в Лефортовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и шерстистых носорогов, сообщил телеканал "360".
Растение входит в первую категорию статуса редкости. По словам главы минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, большая часть ареала обитания этого растения находится в России.
"Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая – вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости", – уточнил министр.
Наяда обитает на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Есть предположения, что семена в регион могли попасть с помощью птиц или рыбаков из соседних водоемов.
"Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования", – сказал Фирсов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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