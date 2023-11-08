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Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО

Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО - РИА Новости, 08.11.2023

Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО

В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:07

2023-11-08T16:07

2023-11-08T16:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и шерстистых носорогов, сообщил телеканал "360".Растение входит в первую категорию статуса редкости. По словам главы минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, большая часть ареала обитания этого растения находится в России."Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая – вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости", – уточнил министр.Наяда обитает на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Есть предположения, что семена в регион могли попасть с помощью птиц или рыбаков из соседних водоемов."Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования", – сказал Фирсов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)