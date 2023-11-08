https://ria.ru/20231108/vodoem-1908181859.html
Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО
Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО - РИА Новости, 08.11.2023
Редкое краснокнижное растение впервые обнаружили в одном из водоемов МО
В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:07
2023-11-08T16:07
2023-11-08T16:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897291940_0:353:2994:2037_1920x0_80_0_0_64bec649ffb7a3843a4412e5f5262a0d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и шерстистых носорогов, сообщил телеканал "360".Растение входит в первую категорию статуса редкости. По словам главы минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, большая часть ареала обитания этого растения находится в России."Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая – вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости", – уточнил министр.Наяда обитает на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Есть предположения, что семена в регион могли попасть с помощью птиц или рыбаков из соседних водоемов."Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования", – сказал Фирсов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897291940_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_aa458eb3a9c136fa7652c88d882664cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
В одном из водоемов Орехово-Зуева в Подмосковье обнаружили наяду тончайшую – редкое краснокнижное растение, которое появилось еще во времена мамонтов и шерстистых носорогов, сообщил телеканал "360"
.
Растение входит в первую категорию статуса редкости. По словам главы минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, большая часть ареала обитания этого растения находится в России.
"Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая – вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости", – уточнил министр.
Наяда обитает на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Есть предположения, что семена в регион могли попасть с помощью птиц или рыбаков из соседних водоемов.
"Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования", – сказал Фирсов.