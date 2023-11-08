https://ria.ru/20231108/vizy-1908203076.html
Постпредство России обратилось к главе ЮНЕСКО по выдаче виз для делегатов
Постпредство России обратилось к главе ЮНЕСКО по выдаче виз для делегатов - РИА Новости, 08.11.2023
Постпредство России обратилось к главе ЮНЕСКО по выдаче виз для делегатов
Россия рассчитывает, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выполнит свои обязательства и поставит вопрос о выдаче виз делегатам РФ перед французскими... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:01
2023-11-08T17:01
2023-11-08T17:01
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ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выполнит свои обязательства и поставит вопрос о выдаче виз делегатам РФ перед французскими властями, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ в организации. "Рассчитываем, что генеральный директор предпримет необходимые действия, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию невыполнения Францией своих обязательств перед ЮНЕСКО. Рассчитываем, что генеральный директор будет выполнять имеющиеся обязательства и поставит этот вопрос перед официальным Парижем," - сообщили в постпредстве. Там напомнили, что соглашение о центральных учреждениях организаций ЮНЕСКО предусматривает, что французское правительство обязуется разрешать без задержки и взимания платы за визу въезд во Францию и пребывание представителям государств-членов организации, советникам, экспертам, приглашаемым на сессии всех органов организации. "Французская сторона знала о составе российской делегации, это делается в официальном порядке через секретариат ЮНЕСКО. Члены российской делегации были аккредитованы нами на данное мероприятие, но, несмотря на это, французская сторона не выполнила свои обязательства и не выдала визы", - отметили в постпредстве. В постпредстве указали на то, что уже несколько раз были случаи, когда без объяснения причин представителям России не были выданы визы на мероприятия ЮНЕСКО. "Проблема невыдачи виз имеет, к сожалению, системный характер. Мы усматриваем в этих недружественных действиях намерение существенно осложнить работу нашей делегации и в принципе затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО. Кроме того, имеется проблема с выдачей долгосрочных виз сотрудникам постпредства, назначенных МИД России. Ряд сотрудников, которые должны были прибыть на работу в постпредство, в частности, два заместителя постпреда, почти год ожидают выдачи виз. Эти вопросы будут поставлены перед госпожой Азуле", - сообщили в постпредстве. Там также отметили, что РФ намерена и дальше добиваться обеспечения недискриминационного участия российских представителей в мероприятиях ЮНЕСКО. Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. По ее словам, на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
https://ria.ru/20230907/yunesko-1894710035.html
https://ria.ru/20230725/yunesko-1886167643.html
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в мире, россия, франция, юнеско, одри азуле
В мире, Россия, Франция, ЮНЕСКО, Одри Азуле
Постпредство России обратилось к главе ЮНЕСКО по выдаче виз для делегатов
Постпредство РФ надеется, что глава ЮНЕСКО урегулирует вопрос по визам делегатам
ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выполнит свои обязательства и поставит вопрос о выдаче виз делегатам РФ перед французскими властями, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ в организации.
"Рассчитываем, что генеральный директор предпримет необходимые действия, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию невыполнения Францией
своих обязательств перед ЮНЕСКО. Рассчитываем, что генеральный директор будет выполнять имеющиеся обязательства и поставит этот вопрос перед официальным Парижем
," - сообщили в постпредстве.
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Там напомнили, что соглашение о центральных учреждениях организаций ЮНЕСКО предусматривает, что французское правительство обязуется разрешать без задержки и взимания платы за визу въезд во Францию и пребывание представителям государств-членов организации, советникам, экспертам, приглашаемым на сессии всех органов организации.
«
"Французская сторона знала о составе российской делегации, это делается в официальном порядке через секретариат ЮНЕСКО. Члены российской делегации были аккредитованы нами на данное мероприятие, но, несмотря на это, французская сторона не выполнила свои обязательства и не выдала визы", - отметили в постпредстве.
В постпредстве указали на то, что уже несколько раз были случаи, когда без объяснения причин представителям России не были выданы визы на мероприятия ЮНЕСКО.
"Проблема невыдачи виз имеет, к сожалению, системный характер. Мы усматриваем в этих недружественных действиях намерение существенно осложнить работу нашей делегации и в принципе затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО. Кроме того, имеется проблема с выдачей долгосрочных виз сотрудникам постпредства, назначенных МИД России. Ряд сотрудников, которые должны были прибыть на работу в постпредство, в частности, два заместителя постпреда, почти год ожидают выдачи виз. Эти вопросы будут поставлены перед госпожой Азуле", - сообщили в постпредстве.
Там также отметили, что РФ намерена и дальше добиваться обеспечения недискриминационного участия российских представителей в мероприятиях ЮНЕСКО.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова
сообщила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. По ее словам, на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
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