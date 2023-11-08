https://ria.ru/20231108/uregulirovanie-1908044432.html

В ЮАР предложили план урегулирования конфликта в Палестине

В ЮАР предложили план урегулирования конфликта в Палестине - РИА Новости, 08.11.2023

В ЮАР предложили план урегулирования конфликта в Палестине

Южно-Африканская Республика предложила свой план урегулирования палестино-израильского конфликта, его представила глава МИД страны Наледи Пандор в ходе... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:03

2023-11-08T00:03

2023-11-08T00:04

в мире

израиль

палестина

сектор газа

наледи пандор

юар

хамас

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Южно-Африканская Республика предложила свой план урегулирования палестино-израильского конфликта, его представила глава МИД страны Наледи Пандор в ходе выступления перед парламентом страны. "Как южноафриканцы, мы должны… призвать к ... конкретным действиям, чтобы положить конец страданиям. Первое: немедленное всеобъемлющее прекращение огня. Второе: открытие гуманитарных коридоров с тем, чтобы помощь... достигла всех нуждающихся", - заявила Пандор. Кроме того, глава МИД ЮАР заявила о необходимости проявления сдержанности сторонами конфликта и освобождения всех гражданских пленных. Помимо этого, по словам Пандор, на Ближнем Востоке должна быть создана безъядерная зона, а Палестина и Израиль должны возобновить диалог. Наконец, как считает министр, силы быстрого реагирования ООН должны быть размещены в Палестине для мониторинга выполнения режима прекращения огня и защиты гражданского населения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

палестина

сектор газа

юар

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, наледи пандор, юар, хамас