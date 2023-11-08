https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html

На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку

На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку - РИА Новости, 08.11.2023

На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку

Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области на Украине на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку, сообщает национальная... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:41

2023-11-08T21:41

2023-11-08T21:42

в мире

украина

сумская область

владимир зеленский

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области на Украине на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку, сообщает национальная полиция региона в Telegram-канале. "В полицию города Глухов поступило сообщение о нападении на сотрудника территориального центра комплектования (военкомата - ред.), который нес службу на одном из блокпостов города… Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого был 44-летний мужчина, для проверки документов. После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он… ударил головой военного в лицо и скрылся с места", - говорится в видеосообщении, опубликованном нацполицией.По данным полиции, мужчину нашли в Киеве. Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231105/kiev-1907579766.html

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

украина

сумская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, владимир зеленский, киев