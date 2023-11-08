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На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку - РИА Новости, 08.11.2023
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21:41 08.11.2023 (обновлено: 21:42 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html
На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку
На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку - РИА Новости, 08.11.2023
На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку
Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области на Украине на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку, сообщает национальная... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:41
2023-11-08T21:42
в мире
украина
сумская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области на Украине на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку, сообщает национальная полиция региона в Telegram-канале. "В полицию города Глухов поступило сообщение о нападении на сотрудника территориального центра комплектования (военкомата - ред.), который нес службу на одном из блокпостов города… Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого был 44-летний мужчина, для проверки документов. После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он… ударил головой военного в лицо и скрылся с места", - говорится в видеосообщении, опубликованном нацполицией.По данным полиции, мужчину нашли в Киеве. Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231105/kiev-1907579766.html
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в мире, украина, сумская область, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Сумская область, Владимир Зеленский, Киев
На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку

В Сумской области водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области на Украине на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку, сообщает национальная полиция региона в Telegram-канале.
"В полицию города Глухов поступило сообщение о нападении на сотрудника территориального центра комплектования (военкомата - ред.), который нес службу на одном из блокпостов города… Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого был 44-летний мужчина, для проверки документов. После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он… ударил головой военного в лицо и скрылся с места", - говорится в видеосообщении, опубликованном нацполицией.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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