На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку
В Сумской области водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку
© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области на Украине на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку, сообщает национальная полиция региона в Telegram-канале.
"В полицию города Глухов поступило сообщение о нападении на сотрудника территориального центра комплектования (военкомата - ред.), который нес службу на одном из блокпостов города… Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого был 44-летний мужчина, для проверки документов. После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он… ударил головой военного в лицо и скрылся с места", - говорится в видеосообщении, опубликованном нацполицией.
По данным полиции, мужчину нашли в Киеве. Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.