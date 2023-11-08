https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

Украина разорила Запад

Украина разорила Запад - РИА Новости, 08.11.2023

Украина разорила Запад

На Украине пока еще очень тепло, но правящая политическая команда уже начала подготовку мозгов населения к зиме со всеми ее прелестями вроде отключений света и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

аналитика

украина

киев

анналена бербок

дмитрий кулеба

воздушно-космические силы россии

укрэнерго

герман галущенко

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На Украине пока еще очень тепло, но правящая политическая команда уже начала подготовку мозгов населения к зиме со всеми ее прелестями вроде отключений света и отопления. Министр иностранных дел на днях дал интервью немецкому изданию Die Welt, где, в отличие от его речей на внутреннюю украинскую аудиторию, главный лейтмотив ровно противоположный.Суть дипломатического спича проста донельзя.Пока Берлин кормил Киев завтраками про поставку авиаракет класса "воздух — земля" TAURUS, которые, как это принято в украинской информационной мифологии, должны были стать очередной по счету "вундерваффе", Россия готовилась к реализации собственных планов. Руководитель украинского дипломатического ведомства напомнил, что российские ВКС уже более двух месяцев не наносят ударов по объектам украинской генерации, но вместо радости сей факт вызывает тревогу. Под конец второго года противостояния киевская власть внезапно отказалась от сказок, что в России ракет осталось на пару недель, и осознает, что двухмесячное затишье — это не что иное, как накопление сил и средств, а далее грянет такая буря, что мало не покажется.Это не фигура речи. Дмитрий Кулеба в интервью немцам заявил (цитируем дословно), что Украина готовится к самой ужасной зиме в своей истории.Выступление главного дипломата Незалежной интересно сразу с нескольких позиций.Во-первых, как изменилась риторика Киева после вспышки насилия на Ближнем Востоке. Местечковое высокомерие, густо замешанное на дрожжах уверенности в собственной исключительности, куда-то испарилось, и сегодня Time Magazine, который еще весной изображал Зеленского на своей обложке в образе супергероя, рисует его уходящим в мутную даль. И не только этот журнал — общий мотив без бинокля виден во всех западных СМИ, включая даже самые ангажированные американские.В Киеве смену вектора западного внимания явно ощутили: например, тот же Кулеба, который буквально месяц назад на встрече с Анналеной Бербок, где обсуждались очередные поставки оружия, хамски ее перебил: "Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени". Сегодня, общаясь с журналистом Die Welt, он жалобно делает бровки домиком и говорит, что украинцы готовы покупать свечи — ведь после новых российских ударов на Украине гарантированно начнутся веерные отключения, — лишь бы только Берлин соизволил передать любое количество средств ПВО. Авиаракеты TAURUS, смиренно добавляет он, мы уже и не ждем.Во-вторых, британская The Times на днях опубликовала статью, где говорится, что "украинские чиновники воруют так, как будто завтра не наступит". В считанные часы на столь мерзкую клевету британцев, как механический болванчик, выскочил все тот же Кулеба и стал яростно все отрицать.Но на самом деле британцы сказали чистую правду.Украинский энергетический сектор стал чудовищных размеров черной дырой, куда бесследно утекли миллиарды долларов внешней помощи, и киевские шустрилы надеялись, что так будет вечно, достаточно лишь трагически играть лицом на трибуне очередного международного форума.Далее ни одного авторского домысла, а лишь перечисление фактов:В тот же день в Сеть утек неподтвержденный, но очень похожий на правду отчет Киевской городской администрации. В нем говорится, что с октября прошлого года частично или полностью уничтожены 22 объекта генерации, что привело к "проседанию" в размере шести гигаватт. Из общей установленной мощности производства электричества также выпали 8,5 гигаватта, находящиеся на территориях под контролем России. Складываем эти два значения и вычитаем их из установленной мощности украинской энергосистемы, которая до начала СВО составляла 42,8 гигаватта.Зияющая дыра.Но команда Зеленского не была бы собой, если бы и тут не устроила цирковое представление с далеко идущими намеками. Западным спонсорам была представлена программа создания разветвленной сети когенерационных установок, а по сути — мини-электростанций мощностью от 300 киловатт до 12 мегаватт, работающих на сжиженном газе. В Киеве подсчитали, что для прохождения зимы таких установок нужно совсем немного — всего 1200 штук. Стоимость проекта неизвестна, но есть подозрение, что на западном конце провода кое-кто упал в обморок.Это лишь небольшая часть средств, которые тянет из Запада Украина, — и только в сфере энергетики. Стоит ли удивляться, что там все чаще звучат голоса, призывающие урезать финансовую помощь Киеву и требующие от него же переговоров с Москвой. Финансовый Боливар надорвался и не добежал до победы над Россией.

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, киев, анналена бербок, дмитрий кулеба, воздушно-космические силы россии, укрэнерго, герман галущенко, россия