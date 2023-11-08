https://ria.ru/20231108/ukraina-1908264592.html

Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ

Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023

Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ

Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что говорит об огромных потерях в ВСУ, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:57

2023-11-08T20:57

2023-11-08T21:07

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что говорит об огромных потерях в ВСУ, сообщает издание New York Times. "Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию", - пишет издание. По мнению газеты, работа украинской армии с женщинами, хоть и является "шагом к равенству", но он также отражает огромные потери, которые понесли украинские войска. New York Times пишет, что одним из первых признаков возможного призыва женщин в армию стал закон, принятый 1 октября, требующий, чтобы женщины-медики вставали на учет в военкоматах. Отмечается, что чтобы удовлетворить потребности женщин, заступивших на службу в ряды ВСУ, украинская армия в ноябре начала выдавать женское нижнее белье.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины