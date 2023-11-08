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Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
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20:57 08.11.2023 (обновлено: 21:07 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908264592.html
Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ
Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ
Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что говорит об огромных потерях в ВСУ, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:57
2023-11-08T21:07
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что говорит об огромных потерях в ВСУ, сообщает издание New York Times. "Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию", - пишет издание. По мнению газеты, работа украинской армии с женщинами, хоть и является "шагом к равенству", но он также отражает огромные потери, которые понесли украинские войска. New York Times пишет, что одним из первых признаков возможного призыва женщин в армию стал закон, принятый 1 октября, требующий, чтобы женщины-медики вставали на учет в военкоматах. Отмечается, что чтобы удовлетворить потребности женщин, заступивших на службу в ряды ВСУ, украинская армия в ноябре начала выдавать женское нижнее белье.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ

NYT: Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
Украинский военнослужащий на линии фронта - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что говорит об огромных потерях в ВСУ, сообщает издание New York Times.
"Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию", - пишет издание.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.11.2023Посмотреть
По мнению газеты, работа украинской армии с женщинами, хоть и является "шагом к равенству", но он также отражает огромные потери, которые понесли украинские войска. New York Times пишет, что одним из первых признаков возможного призыва женщин в армию стал закон, принятый 1 октября, требующий, чтобы женщины-медики вставали на учет в военкоматах.
Отмечается, что чтобы удовлетворить потребности женщин, заступивших на службу в ряды ВСУ, украинская армия в ноябре начала выдавать женское нижнее белье.
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