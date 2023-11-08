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"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 08.11.2023 (обновлено: 20:38 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908260633.html
"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой
"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой - РИА Новости, 08.11.2023
"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой
ВСУ вряд ли смогут снова организовать наступательную операцию, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:36
2023-11-08T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ вряд ли смогут снова организовать наступательную операцию, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в отчаянии. &lt;…&gt; Они (украинские войска. — Прим. ред.) потеряли возможность проводить наступательные действия", — отметил он.По словам разведчика, с самого начала было очевидно, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, о чем говорили различные военные эксперты. При этом он добавил, что российские войска перехватили инициативу и могут начать планомерно продвигаться вперед.Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что атака украинской армии провалилась. Кроме того, эксперт заметил, что это также доказало неэффективность западной помощи.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908248921.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой

Экс-разведчик Шаффер: ВСУ не смогут снова пойти в наступление

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ вряд ли смогут снова организовать наступательную операцию, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский в отчаянии. <…> Они (украинские войска. — Прим. ред.) потеряли возможность проводить наступательные действия", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Вчера, 19:30
По словам разведчика, с самого начала было очевидно, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, о чем говорили различные военные эксперты. При этом он добавил, что российские войска перехватили инициативу и могут начать планомерно продвигаться вперед.
Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что атака украинской армии провалилась. Кроме того, эксперт заметил, что это также доказало неэффективность западной помощи.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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