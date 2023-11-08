https://ria.ru/20231108/ukraina-1908260633.html

"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой

"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой - РИА Новости, 08.11.2023

"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой

ВСУ вряд ли смогут снова организовать наступательную операцию, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:36

2023-11-08T20:36

2023-11-08T20:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ вряд ли смогут снова организовать наступательную операцию, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в отчаянии. <…> Они (украинские войска. — Прим. ред.) потеряли возможность проводить наступательные действия", — отметил он.По словам разведчика, с самого начала было очевидно, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, о чем говорили различные военные эксперты. При этом он добавил, что российские войска перехватили инициативу и могут начать планомерно продвигаться вперед.Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что атака украинской армии провалилась. Кроме того, эксперт заметил, что это также доказало неэффективность западной помощи.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908248921.html

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато