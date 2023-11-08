Азаров высказался об обещаниях Запада Украине
Азаров: Запад пообещает Киеву что угодно для продолжения конфликта с Россией
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США и страны Запада готовы дать Украине любые обещания для затягивания конфликта между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу.
"Руководители Германии и Франции, ведущих европейских стран действуют в русле политики американцев: как можно дольше продолжать конфликт Украины с Россией, как можно дальше вовлекать и расширять этот конфликт, потому что это ослабляет Россию. Это у них такая позиция, и в угоду этой позиции они готовы обещать что угодно, помогать в каких-то небольших размерах", - рассказал Азаров.
При этом, по мнению экс-премьера, среди европейских стран будут противники вступления Украины в ЕС, в том числе Польша на фоне требовании Варшавы по эксгумации останков жертв Волынской резни. Кроме того, "палки в колеса" Киеву могут вставлять Будапешт, Братислава и ряд других стран-членов ЕС, которые будут недовольны появлению украинской аграрной продукции на европейском рынке.
В то же время Азаров отмечает, что членство в ЕС могло бы дать Украине ряд преимуществ, но сейчас страна не готова к вступлению в союз. А для развития внутри Евросоюза необходима подготовка.
"Нужно сосредоточиться на следующих усилиях: прежде всего, мир, вторая позиция - создание нормальной экономики, а уж потом можно говорить о вступлении куда-то", - заключил он.
Формальное решение о начале переговорного процесса с Киевом и Кишиневом будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Европейский союз, в случае формального одобрения старта переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией 15 декабря этого года, может к марту 2024 года сформулировать и согласовать переговорные условия, при этом сам переговорный процесс о членстве стартует немедленно после принятия официального решения лидерами стран союза.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.