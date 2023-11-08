https://ria.ru/20231108/ukraina-1908252444.html

Госдеп предрек тяжелую зиму для Украины

Госдеп предрек тяжелую зиму для Украины - РИА Новости, 08.11.2023

Госдеп предрек тяжелую зиму для Украины

Предстоящая зима станет для Украины еще сложнее предыдущей, заявил в среду помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:53

2023-11-08T19:53

2023-11-08T19:53

украина

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Предстоящая зима станет для Украины еще сложнее предыдущей, заявил в среду помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. "Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая", - сказал Пайатт в ходе слушаний в комитете Сената США по иностранным делам. По его словам, генерирующие мощности на Украине сократились примерно вполовину с начала конфликта. Как отметил Пайатт, США в кооперации с партнерами по G7 работают над тем, чтобы оказать содействие Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще в августе не исключал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html

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