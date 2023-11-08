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"Военные готовы". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 08.11.2023 (обновлено: 20:15 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908248921.html
"Военные готовы". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Военные готовы". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 08.11.2023
"Военные готовы". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
ВСУ могут завершить конфликт на Украине, выступив против президента Владимира Зеленского, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:30
2023-11-08T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ могут завершить конфликт на Украине, выступив против президента Владимира Зеленского, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу. Риттер добавил, что теперь ей остается лишь держать оборону, оставаясь в проигрышном положении.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российская армия улучшает позиции по всей линии фронта.В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Военные готовы". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и завершить тем самым конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ могут завершить конфликт на Украине, выступив против президента Владимира Зеленского, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту", — отметил он.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Вчера, 14:59
По словам эксперта, украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу. Риттер добавил, что теперь ей остается лишь держать оборону, оставаясь в проигрышном положении.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российская армия улучшает позиции по всей линии фронта.
В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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