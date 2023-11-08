"Военные готовы". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и завершить тем самым конфликт на Украине
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ могут завершить конфликт на Украине, выступив против президента Владимира Зеленского, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту", — отметил он.
По словам эксперта, украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу. Риттер добавил, что теперь ей остается лишь держать оборону, оставаясь в проигрышном положении.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российская армия улучшает позиции по всей линии фронта.
В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.