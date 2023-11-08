Рейтинг@Mail.ru
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 08.11.2023 (обновлено: 15:33 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 08.11.2023
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:59
2023-11-08T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
валерий залужный
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456931_0:267:3163:2046_1920x0_80_0_0_0dab7b0cb893c944ae2f5d0354c29fb7.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Статья главкома ВСУ Валерия Залужного может быть сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости прекратить бессмысленные попытки наступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Главком ВСУ противоречит тому, что говорится в заявлениях Верховного главнокомандующего, президента. Само по себе это значимое событие, оно означает, что ситуация достигла критической точки. Думаю, что сигнал, который Залужный посылает Зеленскому, заключается в том, что Украине нужно прекратить бросать живую силу в бесполезные атаки на российскую линию обороны", — пояснил он.Как отметил военный, сейчас украинские войска испытывают нехватку солдат, а имеющиеся резервы уже на исходе. "Это был его способ оказать давление на Зеленского, чтобы он остановил контрнаступление", — резюмировал Риттер.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российская армия улучшает позиции по всей линии фронта.В статье для журнала The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html
https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456931_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_4717eac4af355ba06e51fd935b5aa819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Валерий Залужный, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Риттер: Залужный послал сигнал Зеленскому о необходимости остановить наступление

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Статья главкома ВСУ Валерия Залужного может быть сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости прекратить бессмысленные попытки наступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Главком ВСУ противоречит тому, что говорится в заявлениях Верховного главнокомандующего, президента. Само по себе это значимое событие, оно означает, что ситуация достигла критической точки. Думаю, что сигнал, который Залужный посылает Зеленскому, заключается в том, что Украине нужно прекратить бросать живую силу в бесполезные атаки на российскую линию обороны", — пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
13:49
Как отметил военный, сейчас украинские войска испытывают нехватку солдат, а имеющиеся резервы уже на исходе.
"Это был его способ оказать давление на Зеленского, чтобы он остановил контрнаступление", — резюмировал Риттер.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российская армия улучшает позиции по всей линии фронта.
В статье для журнала The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВалерий ЗалужныйСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала