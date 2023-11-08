https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html

"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине

"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 08.11.2023

"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине

заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:59

2023-11-08T14:59

2023-11-08T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

киев

валерий залужный

скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Статья главкома ВСУ Валерия Залужного может быть сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости прекратить бессмысленные попытки наступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Главком ВСУ противоречит тому, что говорится в заявлениях Верховного главнокомандующего, президента. Само по себе это значимое событие, оно означает, что ситуация достигла критической точки. Думаю, что сигнал, который Залужный посылает Зеленскому, заключается в том, что Украине нужно прекратить бросать живую силу в бесполезные атаки на российскую линию обороны", — пояснил он.Как отметил военный, сейчас украинские войска испытывают нехватку солдат, а имеющиеся резервы уже на исходе. "Это был его способ оказать давление на Зеленского, чтобы он остановил контрнаступление", — резюмировал Риттер.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российская армия улучшает позиции по всей линии фронта.В статье для журнала The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

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в мире, киев, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато