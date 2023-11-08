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Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023
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14:39 08.11.2023 (обновлено: 14:47 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:39
2023-11-08T14:47
в мире
еврокомиссия
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Ранее ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий."Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько фактически такие переговоры с Киевом могут продлиться.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз

Фон дер Ляйен: фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Ранее ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
"Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько фактически такие переговоры с Киевом могут продлиться.
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