https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html

Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз

Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023

Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:39

2023-11-08T14:39

2023-11-08T14:47

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Ранее ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий."Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько фактически такие переговоры с Киевом могут продлиться.

https://ria.ru/20231108/es-1908148068.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина