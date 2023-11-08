https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:39
2023-11-08T14:39
2023-11-08T14:47
в мире
еврокомиссия
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Ранее ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий."Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько фактически такие переговоры с Киевом могут продлиться.
https://ria.ru/20231108/es-1908148068.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Глава ЕК рассказала, от чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз
Фон дер Ляйен: фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ