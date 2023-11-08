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Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908138637.html
Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины
Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 08.11.2023
Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины
Страны G7 намерены продолжать поддерживать Киев, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:57
2023-11-08T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
ситуация в днр и лнр
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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны G7 намерены продолжать поддерживать Киев, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио. "Обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции и другие ограничения против России", - говорится в заявлении. Там добавляется, что более 30 стран подписали декларацию стран G7 о поддержке Украины. Кроме того, страны G7 в совместном коммюнике заявили, что увеличат усилия, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, в частности, продолжат помощь в сфере энергетики. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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4.7
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в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины

G7 заявила в декларации, что намерена продолжать поддерживать Украину

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны G7 намерены продолжать поддерживать Киев, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио.
"Обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции и другие ограничения против России", - говорится в заявлении. Там добавляется, что более 30 стран подписали декларацию стран G7 о поддержке Украины. Кроме того, страны G7 в совместном коммюнике заявили, что увеличат усилия, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, в частности, продолжат помощь в сфере энергетики.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
08:00
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
6 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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