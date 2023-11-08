https://ria.ru/20231108/ukraina-1908138637.html

Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины

Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 08.11.2023

Страны G7 задекларировали продолжение поддержки Украины

Страны G7 намерены продолжать поддерживать Киев, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:57

2023-11-08T13:57

2023-11-08T13:57

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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны G7 намерены продолжать поддерживать Киев, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио. "Обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции и другие ограничения против России", - говорится в заявлении. Там добавляется, что более 30 стран подписали декларацию стран G7 о поддержке Украины. Кроме того, страны G7 в совместном коммюнике заявили, что увеличат усилия, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, в частности, продолжат помощь в сфере энергетики. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр