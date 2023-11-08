https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отказывается смотреть правде в глаза, требуя от ВСУ победы, пишет британский портал UnHerd."Образ Зеленского рисуется... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:49
2023-11-08T13:49
2023-11-08T14:58
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается смотреть правде в глаза, требуя от ВСУ победы, пишет британский портал UnHerd."Образ Зеленского рисуется поистине отчаянным: оторванный от реальности и одержимый лидер мечется взад и вперед по своему бункеру, требуя безоговорочной военной победы, хотя все хорошо понимают, что это невозможно", — говорится в публикации. Как отмечает автор, в нынешней ситуации у Киева осталось не так много вариантов для маневра. "Уже ясно, что срок поддержки со стороны США подходит к концу. И когда это произойдет окончательно, заполнить брешь, оставленную Штатами, ЕС не сможет, да и не захочет этого делать. Украине не останется иного выбора, кроме как начать переговоры о перемирии, если не о полноценном мирном соглашении, куда непременно войдет и территориальный компромисс с Россией", — заключается в статье. Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908118420.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, США
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
UnHerd: Зеленский в отчаянии продолжает требовать невозможной победы над Россией
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский отказывается смотреть правде в глаза, требуя от ВСУ победы, пишет британский портал UnHerd
.
"Образ Зеленского рисуется поистине отчаянным: оторванный от реальности и одержимый лидер мечется взад и вперед по своему бункеру, требуя безоговорочной военной победы, хотя все хорошо понимают, что это невозможно", — говорится в публикации.
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Как отмечает автор, в нынешней ситуации у Киева осталось не так много вариантов для маневра.
"Уже ясно, что срок поддержки со стороны США подходит к концу. И когда это произойдет окончательно, заполнить брешь, оставленную Штатами, ЕС не сможет, да и не захочет этого делать. Украине не останется иного выбора, кроме как начать переговоры о перемирии, если не о полноценном мирном соглашении, куда непременно войдет и территориальный компромисс с Россией", — заключается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Большие проблемы. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому