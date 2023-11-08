https://ria.ru/20231108/ukraina-1908128383.html
Патрушев обсудил с белорусским коллегой угрозы безопасности с Украины
Патрушев обсудил с белорусским коллегой угрозы безопасности с Украины - РИА Новости, 08.11.2023
Патрушев обсудил с белорусским коллегой угрозы безопасности с Украины
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович обсудили противодействие вызовам и угрозам безопасности двух государств... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:10
2023-11-08T13:10
2023-11-08T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
николай патрушев
александр вольфович
украина
белоруссия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович обсудили противодействие вызовам и угрозам безопасности двух государств со стороны Украины, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Патрушев провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Рассмотрены вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран, а также новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европе… Отдельный акцент сделан на противодействии вызовам и угрозам безопасности двух стран со стороны Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы совбеза обменялись мнениями по проекту повестки дня предстоящего в ноябре в Минске заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Подробно обсужден план сотрудничества между советами безопасности двух стран в 2024-2025 годах.
https://ria.ru/20231101/belorussiya-1906642029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Патрушев обсудил с белорусским коллегой угрозы безопасности с Украины
Патрушев и Вольфович обсудили противодействие угрозам со стороны Украины