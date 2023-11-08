https://ria.ru/20231108/ukraina-1908118420.html

Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России

Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России - РИА Новости, 08.11.2023

Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России

У Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией, заявил в интервью изданию Parlamentní listy депутат чешского парламента Радован Вих. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:24

2023-11-08T12:24

2023-11-08T13:36

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией, заявил в интервью изданию Parlamentní listy депутат чешского парламента Радован Вих. "Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала", — сказал он. По мнению депутата, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии, по сути, иссякла. "Силы Украины на исходе. Заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы. Кроме того, слабеет желание Запада помогать ее вооруженной борьбе", — отметил Вих. Депутат считает, что все эти факторы играют на руку России.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины