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Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 08.11.2023 (обновлено: 13:36 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908118420.html
Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России
Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России - РИА Новости, 08.11.2023
Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России
У Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией, заявил в интервью изданию Parlamentní listy депутат чешского парламента Радован Вих. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:24
2023-11-08T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией, заявил в интервью изданию Parlamentní listy депутат чешского парламента Радован Вих. "Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала", — сказал он. По мнению депутата, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии, по сути, иссякла. "Силы Украины на исходе. Заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы. Кроме того, слабеет желание Запада помогать ее вооруженной борьбе", — отметил Вих. Депутат считает, что все эти факторы играют на руку России.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России

Чешский депутат Вих заявил о приближении переломного момента на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией, заявил в интервью изданию Parlamentní listy депутат чешского парламента Радован Вих.
"Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала", — сказал он.
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По мнению депутата, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии, по сути, иссякла.
"Силы Украины на исходе. Заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы. Кроме того, слабеет желание Запада помогать ее вооруженной борьбе", — отметил Вих.
Депутат считает, что все эти факторы играют на руку России.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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