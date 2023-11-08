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Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение - РИА Новости, 08.11.2023
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09:31 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908077066.html
Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение
Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение - РИА Новости, 08.11.2023
Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение
Минагрополитики Украины сообщило на сайте, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере 700 миллионов долларов на... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:31
2023-11-08T09:31
в мире
экономика
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минагрополитики Украины сообщило на сайте, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере 700 миллионов долларов на восстановление сельского хозяйства. "Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирный банк подписали грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о ссуде (Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE))", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что в рамках соглашения Украина получит помощь в размере 700 миллионов долларов. Деньги, кроме прочего, направят малым сельскохозяйственным производителям, специализирующимся на разведении коров, коз или овец. Реализация проекта намечена на 2023 и 2024 годы, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, экономика, украина, всемирный банк
В мире, Экономика, Украина, Всемирный банк
Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение

Всемирный банк заключил с Украиной грантовое соглашение на 700 млн долларов

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины во время визита в США
Президент Украины во время визита в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минагрополитики Украины сообщило на сайте, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере 700 миллионов долларов на восстановление сельского хозяйства.
«
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирный банк подписали грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о ссуде (Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE))", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что в рамках соглашения Украина получит помощь в размере 700 миллионов долларов. Деньги, кроме прочего, направят малым сельскохозяйственным производителям, специализирующимся на разведении коров, коз или овец. Реализация проекта намечена на 2023 и 2024 годы, уточнили в ведомстве.
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