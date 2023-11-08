https://ria.ru/20231108/ukraina-1908077066.html

Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение

Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение - РИА Новости, 08.11.2023

Всемирный банк заключил с Украиной новое грантовое соглашение

Минагрополитики Украины сообщило на сайте, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере 700 миллионов долларов на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:31

2023-11-08T09:31

2023-11-08T09:31

в мире

экономика

украина

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748223709_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_beea1454293efc274767e4b8e88eb5a3.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минагрополитики Украины сообщило на сайте, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере 700 миллионов долларов на восстановление сельского хозяйства. "Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирный банк подписали грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о ссуде (Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE))", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что в рамках соглашения Украина получит помощь в размере 700 миллионов долларов. Деньги, кроме прочего, направят малым сельскохозяйственным производителям, специализирующимся на разведении коров, коз или овец. Реализация проекта намечена на 2023 и 2024 годы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, украина, всемирный банк