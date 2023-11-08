https://ria.ru/20231108/ukraina-1908071692.html

На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС

На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил изданию "Украинская правда", что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:56

2023-11-08T08:56

2023-11-08T08:56

россия

украина

дмитрий кулеба

евросоюз

westinghouse electric

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил изданию "Украинская правда", что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как вытеснить РФ с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе, но добавил, что "пока результата не видит". "Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС... Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", – приводит издание слова Кулебы.По его словам, Киев разочарован отсутствием предложений ЕС по санкциям. В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал он. "Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров. "Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html

https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, westinghouse electric, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"