Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908071692.html
На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС
На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил изданию "Украинская правда", что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:56
2023-11-08T08:56
россия
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
westinghouse electric
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил изданию "Украинская правда", что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как вытеснить РФ с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе, но добавил, что "пока результата не видит". "Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС... Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", – приводит издание слова Кулебы.По его словам, Киев разочарован отсутствием предложений ЕС по санкциям. В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал он. "Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров. "Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html
https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, westinghouse electric, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Westinghouse Electric, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС

Кулеба заявил, что Киев с Westinghouse придумал, как вытеснить "Росатом" из ЕС

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил изданию "Украинская правда", что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как вытеснить РФ с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе, но добавил, что "пока результата не видит".
"Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС... Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", – приводит издание слова Кулебы.
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
28 сентября, 01:26
По его словам, Киев разочарован отсутствием предложений ЕС по санкциям.
В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Киев тайно скупает атомные технологии
11 июля, 08:00
Россия в условиях жесточайшей конкуренции стала лидером мирового мирного атома, но целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе борьбы с ней в этой области; отечественная атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Линия на сдерживание России является "абсолютной константой" для внешней политики как США, так и Великобритании, отмечал он.
"Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров.
"Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.
Реакторный зал энергоблока - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Россия продемонстрировала свои ядерные возможности
25 июля, 08:00
 
РоссияУкраинаДмитрий КулебаЕвросоюзWestinghouse ElectricГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала