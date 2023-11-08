https://ria.ru/20231108/ukraina-1908044773.html

Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок

Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок - РИА Новости, 08.11.2023

Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок

Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:04

2023-11-08T00:04

2023-11-08T10:11

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва. "Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества", — говорится в записи на сайте украинского Минэкономики. Сообщается, что невостребованное имущество будет реализовано через торги. Так, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году приказом украинского Минобороны были введены новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки, соответственно запасы этих головных уборов не будут востребованы военными. Кроме ушанок, планируется продажа партии моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907984824.html

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