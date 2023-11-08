Рейтинг@Mail.ru
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 08.11.2023 (обновлено: 10:11 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908044773.html
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок - РИА Новости, 08.11.2023
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок
Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:04
2023-11-08T10:11
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908078744_0:43:2434:1412_1920x0_80_0_0_b5468c69415246c60b8b124bc6bc5632.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва. "Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества", — говорится в записи на сайте украинского Минэкономики. Сообщается, что невостребованное имущество будет реализовано через торги. Так, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году приказом украинского Минобороны были введены новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки, соответственно запасы этих головных уборов не будут востребованы военными. Кроме ушанок, планируется продажа партии моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907984824.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908078744_8:0:2269:1696_1920x0_80_0_0_2eb533f562ebfd66343f6fcfd740fdde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок

Минэкономики Украины: Госрезерв избавится от шапок-ушанок на на складах

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный в шапке-ушанке
Украинский военный в шапке-ушанке - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный в шапке-ушанке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва.
"Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества", — говорится в записи на сайте украинского Минэкономики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
6 ноября, 08:00
Сообщается, что невостребованное имущество будет реализовано через торги. Так, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году приказом украинского Минобороны были введены новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки, соответственно запасы этих головных уборов не будут востребованы военными.
Кроме ушанок, планируется продажа партии моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
"Мы не позволим". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Вчера, 18:13
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала