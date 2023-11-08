https://ria.ru/20231108/ukraina-1908044773.html
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок - РИА Новости, 08.11.2023
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок
Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:04
2023-11-08T00:04
2023-11-08T10:11
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва. "Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества", — говорится в записи на сайте украинского Минэкономики. Сообщается, что невостребованное имущество будет реализовано через торги. Так, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году приказом украинского Минобороны были введены новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки, соответственно запасы этих головных уборов не будут востребованы военными. Кроме ушанок, планируется продажа партии моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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украина, в мире
Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок
Минэкономики Украины: Госрезерв избавится от шапок-ушанок на на складах
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва.
"Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества", — говорится в записи на сайте украинского Минэкономики.
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Сообщается, что невостребованное имущество будет реализовано через торги. Так, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году приказом украинского Минобороны были введены новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки, соответственно запасы этих головных уборов не будут востребованы военными.
Кроме ушанок, планируется продажа партии моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, говорится в сообщении.
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