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Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян - РИА Новости, 08.11.2023
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18:34 08.11.2023 (обновлено: 20:39 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908235550.html
Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян
Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян - РИА Новости, 08.11.2023
Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян
Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:34
2023-11-08T20:39
владимир путин
экономика
россия
антон силуанов
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
мария захарова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемые за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "C", предусмотренных указом президента &lt;...&gt; совершаются в порядке, определенном настоящий указом", — говорится в тексте.Таким образом, документ определяет порядок продажи зарубежных активов россиян иностранцам с заблокированными в России счетами.Согласно указу, речь идет об обмене ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, на сумму до 100 тысяч рублей. Сделки должны заключаться путем проведения торгов.В августе глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Он напомнил, что за рубежом заблокированы ценные бумаги более 3,5 миллиона граждан России объемом 1,5 триллиона рублей. На первом этапе, по словам министра, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
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владимир путин, экономика, россия, антон силуанов, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), мария захарова, сша
Владимир Путин, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Мария Захарова, США
Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян

Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян до 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемые за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "C", предусмотренных указом президента <...> совершаются в порядке, определенном настоящий указом", — говорится в тексте.
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Таким образом, документ определяет порядок продажи зарубежных активов россиян иностранцам с заблокированными в России счетами.

Ранее в Центробанке пояснили, что эта мера коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

Согласно указу, речь идет об обмене ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, на сумму до 100 тысяч рублей. Сделки должны заключаться путем проведения торгов.

Как отмечал первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, финансовые власти в рамках обмена будут ориентироваться на портфели до 100 тысяч рублей, поскольку это подавляющее число инвесторов.

В августе глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Он напомнил, что за рубежом заблокированы ценные бумаги более 3,5 миллиона граждан России объемом 1,5 триллиона рублей. На первом этапе, по словам министра, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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