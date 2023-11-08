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"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному - РИА Новости, 08.11.2023
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16:03 08.11.2023 (обновлено: 16:31 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному - РИА Новости, 08.11.2023
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному
Указ Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главкому Валерию Залужному, заявил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:03
2023-11-08T16:31
в мире
киев
украина
владимир зеленский
валерий залужный
сергей кривонос
вооруженные силы украины
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главкому Валерию Залужному, заявил генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Фабрика новостей."С моей точки зрения, то, что мы сейчас увидели, это неуважение — в первую очередь к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. &lt;…&gt; Это пощечина со стороны президента Вооруженным силам и их главнокомандующему", — отметил он.По словам Кривоноса, согласно военной иерархии генерал Харенко подчинялся Залужному, поэтому его должны были проинформировать об этом решении заранее.В начале ноября глава киевского режима назначил на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Хоренко, который, в свою очередь, рассказал, что соответствующее представление ему должен был сделать главком, но этого не произошло.В последнее время между президентом Украины и главнокомандующим обострились разногласия. Так, на минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
https://ria.ru/20231107/kiev-1907872585.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сергей кривонос, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному

Генерал Кривонос: указ Зеленского об увольнении Хоренко стал пощечиной Залужному

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главкому Валерию Залужному, заявил генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Фабрика новостей.
"С моей точки зрения, то, что мы сейчас увидели, это неуважение — в первую очередь к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. <…> Это пощечина со стороны президента Вооруженным силам и их главнокомандующему", — отметил он.
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По словам Кривоноса, согласно военной иерархии генерал Харенко подчинялся Залужному, поэтому его должны были проинформировать об этом решении заранее.
В начале ноября глава киевского режима назначил на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Хоренко, который, в свою очередь, рассказал, что соответствующее представление ему должен был сделать главком, но этого не произошло.
В последнее время между президентом Украины и главнокомандующим обострились разногласия. Так, на минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСергей КривоносВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
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