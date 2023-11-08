https://ria.ru/20231108/udmurtiya-1908154389.html

Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик

Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик - РИА Новости, 08.11.2023

Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик

Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:50

2023-11-08T14:50

2023-11-08T14:50

удмуртская республика

глазов

дебесский район

россия

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg

УФА, 8 ноя - РИА Новости. Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов. "Сортировать мусор в Глазове теперь будет робот. Первый в республике оптический сортировщик начал работать на Глазовском мусоросортировочном комплексе. Здесь собираются отходы с 1/3 республики - Красногорского, Юкаменского, Ярского, Глазовского, Балезинского, Кезского, Дебесского районов и Глазова", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что робот отечественного производства, умеет отбирать все виды пластика из смешанного потока мусора. Он распознает отходы, движущиеся по конвейеру, и "отбрасывает" их сжатым воздухом в отдельный бункер. Может разделять 8 категорий ТКО, а некоторые - сортировать по цветам и типу: например, разделять ПЭТ-бутылки от бытовой химии, масла, молочных продуктов. "Новое умное оборудование установлено на мусоросортировочном комплексе в рамках реконструкции. Также здесь теперь есть линия отбора черных и цветных металлов, конвейер для досортировки, прессы для автоматического уплотнения отходов и устройства для того, чтобы разрывать пакеты и извлекать из них мусор", - поделился глава Удмуртии. По его словам, в результате запуска работы робота глазовский комплекс увеличит свои объемы сортировки мусора на 22%. Сегодня в республике разделяется 68% твердых коммунальных отходов по нацпроекту "Экология", инициированному президентом России Владимиром Путиным. "Ну, и напомню - помочь в этом деле может каждый: в республике установлены 1700 контейнеров для раздельного сбора и работают 8 экодомов", - добавил Александр Бречалов.

https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html

https://ria.ru/20231104/basketbol-1907478475.html

https://ria.ru/20231101/khram-1906689688.html

глазов

дебесский район

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

глазов, дебесский район, россия, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)