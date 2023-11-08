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Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик - РИА Новости, 08.11.2023
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Удмуртская Республика
 
14:50 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/udmurtiya-1908154389.html
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик - РИА Новости, 08.11.2023
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик
Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:50
2023-11-08T14:50
удмуртская республика
глазов
дебесский район
россия
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов. "Сортировать мусор в Глазове теперь будет робот. Первый в республике оптический сортировщик начал работать на Глазовском мусоросортировочном комплексе. Здесь собираются отходы с 1/3 республики - Красногорского, Юкаменского, Ярского, Глазовского, Балезинского, Кезского, Дебесского районов и Глазова", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что робот отечественного производства, умеет отбирать все виды пластика из смешанного потока мусора. Он распознает отходы, движущиеся по конвейеру, и "отбрасывает" их сжатым воздухом в отдельный бункер. Может разделять 8 категорий ТКО, а некоторые - сортировать по цветам и типу: например, разделять ПЭТ-бутылки от бытовой химии, масла, молочных продуктов. "Новое умное оборудование установлено на мусоросортировочном комплексе в рамках реконструкции. Также здесь теперь есть линия отбора черных и цветных металлов, конвейер для досортировки, прессы для автоматического уплотнения отходов и устройства для того, чтобы разрывать пакеты и извлекать из них мусор", - поделился глава Удмуртии. По его словам, в результате запуска работы робота глазовский комплекс увеличит свои объемы сортировки мусора на 22%. Сегодня в республике разделяется 68% твердых коммунальных отходов по нацпроекту "Экология", инициированному президентом России Владимиром Путиным. "Ну, и напомню - помочь в этом деле может каждый: в республике установлены 1700 контейнеров для раздельного сбора и работают 8 экодомов", - добавил Александр Бречалов.
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глазов
дебесский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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глазов, дебесский район, россия, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Глазов, Дебесский район, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик

Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Сортировать мусор в Глазове теперь будет робот. Первый в республике оптический сортировщик начал работать на Глазовском мусоросортировочном комплексе. Здесь собираются отходы с 1/3 республики - Красногорского, Юкаменского, Ярского, Глазовского, Балезинского, Кезского, Дебесского районов и Глазова", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале.
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Он рассказал, что робот отечественного производства, умеет отбирать все виды пластика из смешанного потока мусора. Он распознает отходы, движущиеся по конвейеру, и "отбрасывает" их сжатым воздухом в отдельный бункер. Может разделять 8 категорий ТКО, а некоторые - сортировать по цветам и типу: например, разделять ПЭТ-бутылки от бытовой химии, масла, молочных продуктов.
"Новое умное оборудование установлено на мусоросортировочном комплексе в рамках реконструкции. Также здесь теперь есть линия отбора черных и цветных металлов, конвейер для досортировки, прессы для автоматического уплотнения отходов и устройства для того, чтобы разрывать пакеты и извлекать из них мусор", - поделился глава Удмуртии.
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По его словам, в результате запуска работы робота глазовский комплекс увеличит свои объемы сортировки мусора на 22%. Сегодня в республике разделяется 68% твердых коммунальных отходов по нацпроекту "Экология", инициированному президентом России Владимиром Путиным.
"Ну, и напомню - помочь в этом деле может каждый: в республике установлены 1700 контейнеров для раздельного сбора и работают 8 экодомов", - добавил Александр Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаГлазовДебесский районРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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