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Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик - РИА Новости, 08.11.2023
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик
Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:50
2023-11-08T14:50
2023-11-08T14:50
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глазов
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александр бречалов
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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Первый в Удмуртии оптический робот-сортировщик заработал в мусоросортировочном комплексе города Глазова, сообщил глава республики Александр Бречалов. "Сортировать мусор в Глазове теперь будет робот. Первый в республике оптический сортировщик начал работать на Глазовском мусоросортировочном комплексе. Здесь собираются отходы с 1/3 республики - Красногорского, Юкаменского, Ярского, Глазовского, Балезинского, Кезского, Дебесского районов и Глазова", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что робот отечественного производства, умеет отбирать все виды пластика из смешанного потока мусора. Он распознает отходы, движущиеся по конвейеру, и "отбрасывает" их сжатым воздухом в отдельный бункер. Может разделять 8 категорий ТКО, а некоторые - сортировать по цветам и типу: например, разделять ПЭТ-бутылки от бытовой химии, масла, молочных продуктов. "Новое умное оборудование установлено на мусоросортировочном комплексе в рамках реконструкции. Также здесь теперь есть линия отбора черных и цветных металлов, конвейер для досортировки, прессы для автоматического уплотнения отходов и устройства для того, чтобы разрывать пакеты и извлекать из них мусор", - поделился глава Удмуртии. По его словам, в результате запуска работы робота глазовский комплекс увеличит свои объемы сортировки мусора на 22%. Сегодня в республике разделяется 68% твердых коммунальных отходов по нацпроекту "Экология", инициированному президентом России Владимиром Путиным. "Ну, и напомню - помочь в этом деле может каждый: в республике установлены 1700 контейнеров для раздельного сбора и работают 8 экодомов", - добавил Александр Бречалов.
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глазов, дебесский район, россия, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Глазов, Дебесский район, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик