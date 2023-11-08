https://ria.ru/20231108/udar-1908051109.html

"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе"

"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе" - РИА Новости, 08.11.2023

"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе"

Ответственность за гибель более 50 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:22

2023-11-08T01:22

2023-11-08T01:22

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ответственность за гибель более 50 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявил солдат этого подразделения в интервью Washington Post."Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились", — отметил он.По словам собеседника издания, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Солдат ВСУ также рассказал о гибели "многих офицеров"."Собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты", — отметил он.Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231107/vsu-1907802044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, россия