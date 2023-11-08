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"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе" - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/udar-1908051109.html
"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе"
"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе" - РИА Новости, 08.11.2023
"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе"
Ответственность за гибель более 50 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T01:22
2023-11-08T01:22
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ответственность за гибель более 50 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявил солдат этого подразделения в интервью Washington Post.&quot;Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: &quot;Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах&quot;. В общем, мы просто расслабились&quot;, — отметил он.По словам собеседника издания, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Солдат ВСУ также рассказал о гибели "многих офицеров"."Собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты", — отметил он.Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231107/vsu-1907802044.html
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907903118.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Многие погибли". Солдат ВСУ рассказал о неожиданном "смертоносном ударе"

Солдат 128-й бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 боевиков

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ответственность за гибель более 50 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявил солдат этого подразделения в интервью Washington Post.
«

"Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились", — отметил он.

По словам собеседника издания, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Солдат ВСУ также рассказал о гибели "многих офицеров".
"Собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты", — отметил он.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Вчера, 03:04
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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