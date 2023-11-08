https://ria.ru/20231108/ucheniya-1908160913.html

Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно

Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно

Военные учения РФ и Китая проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:07

2023-11-08T15:07

2023-11-08T15:17

россия

китай

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область) 8 ноя - РИА Новости. Военные учения РФ и Китая проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами."Мы все это видим, и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего, с Китайской Народной Республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается", - сказал Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.

https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html

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китай

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2023

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россия, китай, владимир путин