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Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно - РИА Новости, 08.11.2023
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15:07 08.11.2023 (обновлено: 15:17 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ucheniya-1908160913.html
Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно
Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно
Военные учения РФ и Китая проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:17
россия
китай
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область) 8 ноя - РИА Новости. Военные учения РФ и Китая проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами."Мы все это видим, и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего, с Китайской Народной Республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается", - сказал Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.
https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин заявил, что военные учения России и Китая проходят регулярно

Путин: уровень взаимодействия между Россией и Китаем повышается

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабль во время прибытия с визитом после совместных российско-китайских учений "Север. Взаимодействие-2023" в порт Владивостока
Корабль во время прибытия с визитом после совместных российско-китайских учений Север. Взаимодействие-2023 в порт Владивостока - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Корабль во время прибытия с визитом после совместных российско-китайских учений "Север. Взаимодействие-2023" в порт Владивостока. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область) 8 ноя - РИА Новости. Военные учения РФ и Китая проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами.
"Мы все это видим, и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего, с Китайской Народной Республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается", - сказал Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
30 октября, 04:43
 
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
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