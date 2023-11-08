https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908167162.html
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него - РИА Новости, 08.11.2023
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:29
2023-11-08T15:29
2023-11-08T15:29
происшествия
урюпинск
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину, которая решила с ним расстаться, сообщает СУСК России по региону. По данным следствия, 29 июля 64-летний мужчина был дома со своей 46-летней сожительницей. Они поссорились, и женщина "сообщила о своем намерении завершить отношения". "Будучи несогласным с данным фактом, обвиняемый стал избивать женщину, нанеся ей более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища", - говорится в сообщении. От полученных травм женщина умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него
СК расследовал дело жителя Урюпинска, убившего сожительницу за попытку уйти
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину, которая решила с ним расстаться, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, 29 июля 64-летний мужчина был дома со своей 46-летней сожительницей. Они поссорились, и женщина "сообщила о своем намерении завершить отношения". "Будучи несогласным с данным фактом, обвиняемый стал избивать женщину, нанеся ей более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища", - говорится в сообщении. От полученных травм женщина умерла.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отмечается в сообщении.
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