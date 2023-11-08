https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908167162.html

Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него

Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него - РИА Новости, 08.11.2023

Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:29

2023-11-08T15:29

2023-11-08T15:29

происшествия

урюпинск

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину, которая решила с ним расстаться, сообщает СУСК России по региону. По данным следствия, 29 июля 64-летний мужчина был дома со своей 46-летней сожительницей. Они поссорились, и женщина "сообщила о своем намерении завершить отношения". "Будучи несогласным с данным фактом, обвиняемый стал избивать женщину, нанеся ей более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища", - говорится в сообщении. От полученных травм женщина умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html

урюпинск

волгоградская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)