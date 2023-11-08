Рейтинг@Mail.ru
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908167162.html
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него - РИА Новости, 08.11.2023
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:29
2023-11-08T15:29
происшествия
урюпинск
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину, которая решила с ним расстаться, сообщает СУСК России по региону. По данным следствия, 29 июля 64-летний мужчина был дома со своей 46-летней сожительницей. Они поссорились, и женщина "сообщила о своем намерении завершить отношения". "Будучи несогласным с данным фактом, обвиняемый стал избивать женщину, нанеся ей более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища", - говорится в сообщении. От полученных травм женщина умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html
урюпинск
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Урюпинска до смерти забил сожительницу, пытавшуюся уйти от него

СК расследовал дело жителя Урюпинска, убившего сожительницу за попытку уйти

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Урюпинска Волгоградской области, обвиняемого в том, что он до смерти избил женщину, которая решила с ним расстаться, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, 29 июля 64-летний мужчина был дома со своей 46-летней сожительницей. Они поссорились, и женщина "сообщила о своем намерении завершить отношения". "Будучи несогласным с данным фактом, обвиняемый стал избивать женщину, нанеся ей более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища", - говорится в сообщении. От полученных травм женщина умерла.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа
13:08
 
ПроисшествияУрюпинскВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала