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На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе - РИА Новости, 08.11.2023
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17:28 08.11.2023 (обновлено: 17:55 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908212709.html
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе - РИА Новости, 08.11.2023
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:28
2023-11-08T17:55
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal. "В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое из пострадавших рабочих были интубированы в больнице", - передал телеканал. Сообщается, что по факту взрыва прокуратура начала расследование. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.
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в мире, турция
В мире, Турция
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе

Haberglobal: при взрыве на металлургическом заводе в Турции ранены 13 человек

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal.
"В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое из пострадавших рабочих были интубированы в больнице", - передал телеканал.
Сообщается, что по факту взрыва прокуратура начала расследование. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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