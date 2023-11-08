https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908212709.html

На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе

На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе - РИА Новости, 08.11.2023

На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе

Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:28

2023-11-08T17:28

2023-11-08T17:55

в мире

турция

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal. "В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое из пострадавших рабочих были интубированы в больнице", - передал телеканал. Сообщается, что по факту взрыва прокуратура начала расследование. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.

https://ria.ru/20231027/stambul-1905598304.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция