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На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе - РИА Новости, 08.11.2023
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:28
2023-11-08T17:28
2023-11-08T17:55
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal. "В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое из пострадавших рабочих были интубированы в больнице", - передал телеканал. Сообщается, что по факту взрыва прокуратура начала расследование. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе
Haberglobal: при взрыве на металлургическом заводе в Турции ранены 13 человек
АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости.
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге Турции, свыше 10 человек получили ранения, передал телеканал Haberglobal
.
"В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое из пострадавших рабочих были интубированы в больнице", - передал телеканал.
Сообщается, что по факту взрыва прокуратура начала расследование. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.
В Стамбуле прогремел взрыв