https://ria.ru/20231108/tsb-1908205706.html
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года - РИА Новости, 08.11.2023
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года
Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:08
2023-11-08T17:08
2023-11-08T17:08
экономика
технологии
оаэ
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. "На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая", - сказала она, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2023. Скоробогатова добавила, что ее прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в форуме. "Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему", - также отметила она. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Использование цифрового рубля в реальных операциях началось 15 августа.
https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html
https://ria.ru/20231108/benzin-1908190372.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, оаэ, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Технологии, ОАЭ, Россия, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года
ЦБ РФ: система международных расчетов кардинально изменится через 3-5 лет