https://ria.ru/20231108/tsb-1908205706.html

ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года

ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года - РИА Новости, 08.11.2023

ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года

Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:08

2023-11-08T17:08

2023-11-08T17:08

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. "На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая", - сказала она, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2023. Скоробогатова добавила, что ее прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в форуме. "Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему", - также отметила она. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Использование цифрового рубля в реальных операциях началось 15 августа.

https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html

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экономика, технологии, оаэ, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), общество