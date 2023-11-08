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ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года - РИА Новости, 08.11.2023
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17:08 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/tsb-1908205706.html
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года - РИА Новости, 08.11.2023
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года
Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:08
2023-11-08T17:08
экономика
технологии
оаэ
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. "На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая", - сказала она, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2023. Скоробогатова добавила, что ее прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в форуме. "Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему", - также отметила она. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Использование цифрового рубля в реальных операциях началось 15 августа.
https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html
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экономика, технологии, оаэ, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Технологии, ОАЭ, Россия, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года

ЦБ РФ: система международных расчетов кардинально изменится через 3-5 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.
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"На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая", - сказала она, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2023.
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Скоробогатова добавила, что ее прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в форуме.
"Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему", - также отметила она.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Использование цифрового рубля в реальных операциях началось 15 августа.
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ЭкономикаТехнологииОАЭРоссияОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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