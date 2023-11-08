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ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи - РИА Новости, 08.11.2023
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13:02 08.11.2023 (обновлено: 13:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html
ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи
ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи - РИА Новости, 08.11.2023
ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи
Банк России оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:02
2023-11-08T13:27
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
сша
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.На минувшей неделе под санкции США попала "СПБ биржа", торги на ней были приостановлены 2 ноября с 18.00 мск. Представитель "СПБ биржи" заявил тогда, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для из запуска займут не менее семи рабочих дней."Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры для того, чтобы превентивно уменьшить такого рода риски. Московская биржа - у нее есть разные виды торгов и не только с иностранными инструментами. Ну, мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае", - сказала Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, сша, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, США, Эльвира Набиуллина
ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи

Набиуллина: ЦБ оценивает риски возможного введения санкций против Мосбиржи

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.
На минувшей неделе под санкции США попала "СПБ биржа", торги на ней были приостановлены 2 ноября с 18.00 мск. Представитель "СПБ биржи" заявил тогда, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для из запуска займут не менее семи рабочих дней.
«
"Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры для того, чтобы превентивно уменьшить такого рода риски. Московская биржа - у нее есть разные виды торгов и не только с иностранными инструментами. Ну, мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае", - сказала Набиуллина.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Боррель обещал в ближайшие дни представить 12-й пакет санкций против России
13:20
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаСШАЭльвира Набиуллина
 
 
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