https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html

ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи

ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи - РИА Новости, 08.11.2023

ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи

Банк России оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:02

2023-11-08T13:02

2023-11-08T13:27

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

сша

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.На минувшей неделе под санкции США попала "СПБ биржа", торги на ней были приостановлены 2 ноября с 18.00 мск. Представитель "СПБ биржи" заявил тогда, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для из запуска займут не менее семи рабочих дней."Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры для того, чтобы превентивно уменьшить такого рода риски. Московская биржа - у нее есть разные виды торгов и не только с иностранными инструментами. Ну, мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908131534.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, сша, эльвира набиуллина