https://ria.ru/20231108/trevoga-1908103753.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:25

2023-11-08T11:25

2023-11-08T11:25

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

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сумская область

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Сумской области - в 10.10 мск. В 10.15 тревога распространилась на остальные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

николаевская область

украина

сумская область

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николаевская область, украина, в мире, сумская область