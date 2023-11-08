https://ria.ru/20231108/tovarooborot-1908180428.html

Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией

Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией - РИА Новости, 08.11.2023

Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией

Товарооборот Белоруссии и РФ по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:03

2023-11-08T16:03

2023-11-08T16:03

союзное государство

белоруссия

россия

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. "Устойчивый рост товарооборота в прошлом году на 13%. За девять месяцев этого года - ещё на 11%. И цифра в 50 миллиардов долларов, которую мы достигнем по итогам года… Можно понять, что это очень серьёзное достижение нашей республики - иметь такой товарооборот с Россией", - заявил посол на презентации Белорусского инвестиционного форума. Для примера он отметил, что товарооборот России с Китаем приближается к двумстам миллиардам долларов.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

белоруссия

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белоруссия, россия, москва