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Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией - РИА Новости, 08.11.2023
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Союзное государство
 
16:03 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/tovarooborot-1908180428.html
Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией
Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией - РИА Новости, 08.11.2023
Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией
Товарооборот Белоруссии и РФ по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:03
2023-11-08T16:03
союзное государство
белоруссия
россия
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. "Устойчивый рост товарооборота в прошлом году на 13%. За девять месяцев этого года - ещё на 11%. И цифра в 50 миллиардов долларов, которую мы достигнем по итогам года… Можно понять, что это очень серьёзное достижение нашей республики - иметь такой товарооборот с Россией", - заявил посол на презентации Белорусского инвестиционного форума. Для примера он отметил, что товарооборот России с Китаем приближается к двумстам миллиардам долларов.
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белоруссия, россия, москва
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Посол Белоруссии оценил товарооборот с Россией

Посол Белоруссии: товарооборот с Россией по итогам года составит $50 млрд

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.
"Устойчивый рост товарооборота в прошлом году на 13%. За девять месяцев этого года - ещё на 11%. И цифра в 50 миллиардов долларов, которую мы достигнем по итогам года… Можно понять, что это очень серьёзное достижение нашей республики - иметь такой товарооборот с Россией", - заявил посол на презентации Белорусского инвестиционного форума.
Для примера он отметил, что товарооборот России с Китаем приближается к двумстам миллиардам долларов.
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