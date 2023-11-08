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Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли - РИА Новости, 08.11.2023
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11:51 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/torgovlya-1908111113.html
Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли
Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли
РФ формирует неподконтрольные злонамеренному воздействию извне механизмы торговли, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:51
2023-11-08T11:51
сергей лавров
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ формирует неподконтрольные злонамеренному воздействию извне механизмы торговли, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной перспективе никуда не денутся. Нам это и не требуется, не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию. Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию", - сказал министр на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. По его словам, Россия в критических сферах намерена полагаться "исключительно на себя". "На внешнем контуре исходим из необходимости формировать - не только исходим, но и формируем неподконтрольный Западу механизм обслуживания торговли, прокладки новых транспортных коридоров и налаживание производственно-сбытовых цепочек, которые не будут подвержены какому-либо пагубному злонамеренному воздействию извне", - добавил Лавров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
https://ria.ru/20231030/es-1906190982.html
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сергей лавров, украина, в мире, экономика
Сергей Лавров, Украина, В мире, Экономика
Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли

Лавров: Россия сформирует неподконтрольный Западу механизм обслуживания торговли

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров принимает участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
Сергей Лавров принимает участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ формирует неподконтрольные злонамеренному воздействию извне механизмы торговли, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной перспективе никуда не денутся. Нам это и не требуется, не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию. Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию", - сказал министр на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
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По его словам, Россия в критических сферах намерена полагаться "исключительно на себя".
"На внешнем контуре исходим из необходимости формировать - не только исходим, но и формируем неподконтрольный Западу механизм обслуживания торговли, прокладки новых транспортных коридоров и налаживание производственно-сбытовых цепочек, которые не будут подвержены какому-либо пагубному злонамеренному воздействию извне", - добавил Лавров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
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