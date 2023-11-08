https://ria.ru/20231108/toplivo-1908268317.html
США закупают у России 20 процентов топлива для ядерных реакторов
США закупают у России 20 процентов топлива для ядерных реакторов - РИА Новости, 08.11.2023
США закупают у России 20 процентов топлива для ядерных реакторов
США до сих пор закупают из России порядка двадцати процентов топлива для своих ядерных реакторов, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:21
2023-11-08T21:21
2023-11-08T21:21
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США до сих пор закупают из России порядка двадцати процентов топлива для своих ядерных реакторов, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. "Около 20% топлива, которое используется нашими атомными реакторами здесь в Соединенных Штатах, все еще поступает из России", - сообщил он в среду на слушаниях в сенате США. Пайетт отметил, что для снижения зависимости от российского топлива, президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно 2,2 миллиарда долларов и что американская администрация положительно смотрит на возможность введения запрета на импорт российского ядерного топлива. Во вторник глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны. В конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 6 миллиардов долларов на усиление безопасности, в том числе, в сфере энергетики. В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".
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в мире, сша, джеффри пайетт, джо байден, россия
В мире, США, Джеффри Пайетт, Джо Байден, Россия
США закупают у России 20 процентов топлива для ядерных реакторов
Госдеп: 20% топлива для ядерных реакторов США закупают у России
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США до сих пор закупают из России порядка двадцати процентов топлива для своих ядерных реакторов, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
"Около 20% топлива, которое используется нашими атомными реакторами здесь в Соединенных Штатах, все еще поступает из России", - сообщил он в среду на слушаниях в сенате США.
Пайетт отметил, что для снижения зависимости от российского топлива, президент США Джо Байден
запросил у американского конгресса дополнительно 2,2 миллиарда долларов и что американская администрация положительно смотрит на возможность введения запрета на импорт российского ядерного топлива.
Во вторник глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны.
В конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 6 миллиардов долларов на усиление безопасности, в том числе, в сфере энергетики. В частности, указанная сумма включает 2,2 миллиарда долларов, которые планируется направить по линии минэнерго США на "долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана".
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