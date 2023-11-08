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В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка - РИА Новости, 08.11.2023
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Хорошие новости
 
14:46 08.11.2023 (обновлено: 16:09 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html
В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка
В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка - РИА Новости, 08.11.2023
В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка
Краснокнижного амурского тигренка, обнаруженного на трассе по пути в Комсомольск-на-Амуре, прооперировали в Хабаровске, сообщил центр "Амурский тигр" на своем... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:46
2023-11-08T16:09
хорошие новости
хабаровск
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
центр "амурский тигр"
амурский район
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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Краснокнижного амурского тигренка, обнаруженного на трассе по пути в Комсомольск-на-Амуре, прооперировали в Хабаровске, сообщил центр "Амурский тигр" на своем сайте. Накануне утром его заметили на дороге в Амурском районе водители. Когда тигренку посигналили, он попытался скрыться, хромая. Было видно, что у него повреждена левая передняя лапка. Очевидцы спасли маленького дикого зверя. Минприроды Хабаровского края сообщило, что его доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, и подтвердило, что ему нужно лечение. Выяснилось, что это самец на третьем месяце жизни."Снимок показал, что у тигренка перелом левой плечевой кости без смещения. Дальнейшее обследование провели в Хабаровске. &lt;...&gt; Он в сильном стрессе и сильно замерз. Его отогрели, дали воду и пищу. Специалисты провели дополнительное обследование и обнаружили еще ряд повреждений, и сегодня же он был прооперирован, чтобы начался процесс срастания плечевой кости", — говорится в публикации.По данным ветеринарного врача Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных Ивана Шахова, у малыша несколько травм. Основная — косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Кость собрали при помощи пластины размером семь на 0,5 сантиметра. Сейчас лапу зафиксировали, котенку назначили послеоперационное лечение, уход и покой. Также на левой задней лапе выявили незначительную трещину кости, но в покое она заживет сама, без хирургического вмешательства. Если послеоперационное лечение пойдет хорошо, тигренка переведут в один из реабилитационных центров.Как отметили специалисты, если тигрицы не было рядом, это не значит, что она погибла. Возможно, она ушла со здоровым тигренком, оставив травмированного, — таков суровый закон природы. Снегопад не позволил найти на месте обнаружения тигренка следы матери-тигрицы.По данным гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, первые две недели для зверя — самые сложные, поэтому сейчас его главная задача — выжить. Сейчас говорить что-то конкретное и делать прогнозы пока рано. Почему тигренок в таком состоянии, неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. В таком возрасте маленькие хищники находятся с матерью и никуда от нее не отходят, потому что питаются молоком, хотя уже и начинают потихоньку пробовать мясо, которое добывает тигрица. Арамилев добавил, что в центре также обеспокоены ее судьбой.
https://ria.ru/20231107/pozhar-1908018311.html
https://ria.ru/20231107/lebedi-1907993651.html
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хабаровск, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, центр "амурский тигр", амурский район
Хорошие новости, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Центр "Амурский тигр", Амурский район
В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка

Амурский тигр: обнаруженного на трассе тигренка прооперировали в Хабаровске

© Кадр видео из соцсетейНайденный на трассе в Хабаровском крае тигренок
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок
© Кадр видео из соцсетей
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок
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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Краснокнижного амурского тигренка, обнаруженного на трассе по пути в Комсомольск-на-Амуре, прооперировали в Хабаровске, сообщил центр "Амурский тигр" на своем сайте.
Накануне утром его заметили на дороге в Амурском районе водители. Когда тигренку посигналили, он попытался скрыться, хромая. Было видно, что у него повреждена левая передняя лапка. Очевидцы спасли маленького дикого зверя. Минприроды Хабаровского края сообщило, что его доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, и подтвердило, что ему нужно лечение. Выяснилось, что это самец на третьем месяце жизни.
"Снимок показал, что у тигренка перелом левой плечевой кости без смещения. Дальнейшее обследование провели в Хабаровске. <...> Он в сильном стрессе и сильно замерз. Его отогрели, дали воду и пищу. Специалисты провели дополнительное обследование и обнаружили еще ряд повреждений, и сегодня же он был прооперирован, чтобы начался процесс срастания плечевой кости", — говорится в публикации.
По данным ветеринарного врача Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных Ивана Шахова, у малыша несколько травм. Основная — косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Кость собрали при помощи пластины размером семь на 0,5 сантиметра. Сейчас лапу зафиксировали, котенку назначили послеоперационное лечение, уход и покой. Также на левой задней лапе выявили незначительную трещину кости, но в покое она заживет сама, без хирургического вмешательства. Если послеоперационное лечение пойдет хорошо, тигренка переведут в один из реабилитационных центров.
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Как отметили специалисты, если тигрицы не было рядом, это не значит, что она погибла. Возможно, она ушла со здоровым тигренком, оставив травмированного, — таков суровый закон природы. Снегопад не позволил найти на месте обнаружения тигренка следы матери-тигрицы.
По данным гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, первые две недели для зверя — самые сложные, поэтому сейчас его главная задача — выжить. Сейчас говорить что-то конкретное и делать прогнозы пока рано. Почему тигренок в таком состоянии, неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. В таком возрасте маленькие хищники находятся с матерью и никуда от нее не отходят, потому что питаются молоком, хотя уже и начинают потихоньку пробовать мясо, которое добывает тигрица. Арамилев добавил, что в центре также обеспокоены ее судьбой.
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