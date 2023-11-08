https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html

В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка

В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка - РИА Новости, 08.11.2023

В Хабаровске спасли травмированного краснокнижного тигренка

Краснокнижного амурского тигренка, обнаруженного на трассе по пути в Комсомольск-на-Амуре, прооперировали в Хабаровске, сообщил центр "Амурский тигр" на своем... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:46

2023-11-08T14:46

2023-11-08T16:09

хорошие новости

хабаровск

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

центр "амурский тигр"

амурский район

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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Краснокнижного амурского тигренка, обнаруженного на трассе по пути в Комсомольск-на-Амуре, прооперировали в Хабаровске, сообщил центр "Амурский тигр" на своем сайте. Накануне утром его заметили на дороге в Амурском районе водители. Когда тигренку посигналили, он попытался скрыться, хромая. Было видно, что у него повреждена левая передняя лапка. Очевидцы спасли маленького дикого зверя. Минприроды Хабаровского края сообщило, что его доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, и подтвердило, что ему нужно лечение. Выяснилось, что это самец на третьем месяце жизни."Снимок показал, что у тигренка перелом левой плечевой кости без смещения. Дальнейшее обследование провели в Хабаровске. <...> Он в сильном стрессе и сильно замерз. Его отогрели, дали воду и пищу. Специалисты провели дополнительное обследование и обнаружили еще ряд повреждений, и сегодня же он был прооперирован, чтобы начался процесс срастания плечевой кости", — говорится в публикации.По данным ветеринарного врача Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных Ивана Шахова, у малыша несколько травм. Основная — косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Кость собрали при помощи пластины размером семь на 0,5 сантиметра. Сейчас лапу зафиксировали, котенку назначили послеоперационное лечение, уход и покой. Также на левой задней лапе выявили незначительную трещину кости, но в покое она заживет сама, без хирургического вмешательства. Если послеоперационное лечение пойдет хорошо, тигренка переведут в один из реабилитационных центров.Как отметили специалисты, если тигрицы не было рядом, это не значит, что она погибла. Возможно, она ушла со здоровым тигренком, оставив травмированного, — таков суровый закон природы. Снегопад не позволил найти на месте обнаружения тигренка следы матери-тигрицы.По данным гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, первые две недели для зверя — самые сложные, поэтому сейчас его главная задача — выжить. Сейчас говорить что-то конкретное и делать прогнозы пока рано. Почему тигренок в таком состоянии, неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. В таком возрасте маленькие хищники находятся с матерью и никуда от нее не отходят, потому что питаются молоком, хотя уже и начинают потихоньку пробовать мясо, которое добывает тигрица. Арамилев добавил, что в центре также обеспокоены ее судьбой.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1908018311.html

https://ria.ru/20231107/lebedi-1907993651.html

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