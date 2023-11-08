https://ria.ru/20231108/terakt-1908233677.html

В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт

В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт - РИА Новости, 08.11.2023

В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт

Житель Токмака, планировавший совершить теракт в Запорожской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:27

2023-11-08T18:27

2023-11-08T18:27

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

запорожская область

токмак

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Житель Токмака, планировавший совершить теракт в Запорожской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Тридцатитрехлетний гражданин Украины обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - говорится в сообщении. По версии СУСК РФ по региону, обвиняемый "в целях дестабилизации деятельности военнослужащих ВС РФ" планировал совершить на территории Запорожской области теракт. Злоумышленник подыскал не менее трех объектов в городе Токмаке, на одном из которых намеревался совершить теракт "путем взрыва с использованием незаконно приобретенного самодельного взрывного устройства". Уточняется, что он был задержан сотрудниками правоохранительного органа. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231102/rudn-1907071262.html

россия

запорожская область

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, запорожская область, токмак, ситуация в днр и лнр