Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/terakt-1908233677.html
В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт
В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт - РИА Новости, 08.11.2023
В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт
Житель Токмака, планировавший совершить теракт в Запорожской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:27
2023-11-08T18:27
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
запорожская область
токмак
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Житель Токмака, планировавший совершить теракт в Запорожской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Тридцатитрехлетний гражданин Украины обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - говорится в сообщении. По версии СУСК РФ по региону, обвиняемый "в целях дестабилизации деятельности военнослужащих ВС РФ" планировал совершить на территории Запорожской области теракт. Злоумышленник подыскал не менее трех объектов в городе Токмаке, на одном из которых намеревался совершить теракт "путем взрыва с использованием незаконно приобретенного самодельного взрывного устройства". Уточняется, что он был задержан сотрудниками правоохранительного органа. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231102/rudn-1907071262.html
россия
запорожская область
токмак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, запорожская область, токмак, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Токмак, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области будут судить жителя Токмака, планировавшего теракт

Житель Токмака, готовивший теракт в Запорожской области, предстанет перед судом

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Житель Токмака, планировавший совершить теракт в Запорожской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Тридцатитрехлетний гражданин Украины обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
По версии СУСК РФ по региону, обвиняемый "в целях дестабилизации деятельности военнослужащих ВС РФ" планировал совершить на территории Запорожской области теракт. Злоумышленник подыскал не менее трех объектов в городе Токмаке, на одном из которых намеревался совершить теракт "путем взрыва с использованием незаконно приобретенного самодельного взрывного устройства". Уточняется, что он был задержан сотрудниками правоохранительного органа.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
2 ноября, 23:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьТокмакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала