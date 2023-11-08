https://ria.ru/20231108/tekhnika-1908184677.html

Ставропольский край заинтересован в белорусской технике, заявил губернатор

Ставропольский край заинтересован в белорусской технике, заявил губернатор - РИА Новости, 08.11.2023

Ставропольский край заинтересован в белорусской технике, заявил губернатор

Губернатор Ставропольского края России Владимир Владимиров заявил, что регион заинтересован развивать сотрудничество с Белоруссией, в частности по замещению... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:20

2023-11-08T16:20

2023-11-08T16:20

ставропольский край

белоруссия

ставропольский край

владимир владимиров

александр лукашенко

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края России Владимир Владимиров заявил, что регион заинтересован развивать сотрудничество с Белоруссией, в частности по замещению западной продукции машиностроения. "Первый резерв (развития сотрудничества – ред.), обозначенный президентами двух стран, – импортозамещение. Благодаря машиностроительному комплексу Беларуси Ставропольский край фактически не испытал влияние санкций, которые незаконно были введены против Российской Федерации. Машиностроительный комплекс Беларуси поддержал сельское хозяйство Ставропольского края", - сказал губернатор журналистам в Минске по итогам своих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он поблагодарил белорусскую сторону за планы создать в Ставропольском крае мультимодальный дилерский центр, который станет представительством всех брендов сельхозтехники Белоруссии. "Мы крайне заинтересованы в дорожной, строительной технике", - констатировал Владимиров. "По итогам его работы мы дальше сможем продолжить переговоры, связанные с возможностью сборочного производства белорусской техники на территории Ставропольского края. Все эти уходы недружественных стран с рынка нам показали, что надо максимально ориентироваться на долгосрочные договоренности между Беларусью и Ставропольским краем", - заявил Владимиров. Еще одним резервом развития сотрудничества он назвал "обоюдные поставки обмундирования, военного снаряжения". По словам губернатора, также перспективным направлением сотрудничества является селекционная работа в растениеводстве, воспроизводстве высокопродуктивного племенного стада. Касаясь перспектив возобновления прямого авиарейса с Минском, губернатор Ставрополья сказал, что предварительно речь шла о мае будущего года. "Мы говорили о мае следующего года. Постараемся это всё ускорить", - отметил он.

https://ria.ru/20231102/apk-1906965295.html

https://ria.ru/20231016/podsolnechnik-1903106841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, ставропольский край, владимир владимиров, александр лукашенко