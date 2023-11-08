https://ria.ru/20231108/tauber-1908269933.html
Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем
Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем - РИА Новости, 08.11.2023
Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем
Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:31
2023-11-08T21:31
2023-11-08T21:31
в мире
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молдавия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации финансовых отчетов, останется под судебным контролем, суд отклонил ходатайство адвокатов об отмене данной меры пресечения, в то же время разрешил временно покинуть республику, сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики. Оппозиционного политика обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например, запрет покидать молдавскую столицу. Защита депутата добилась отмены этого ограничения в начале августа. "На заседании 8 ноября 2023 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде условно-досрочного освобождения под судебным контролем сроком на 60 суток. При этом суд принял ходатайство стороны защиты о выдаче разрешения ответчику на выезд за границу для проведения медицинского обследования в Государстве Израиль сроком на 14 дней с обязательством сдать паспорт по возвращении", - сообщается на странице антикоррупционной прокуратуры в Facebook*.Сама Таубер считает себя невиновной, она связывает действия прокуратуры с тем, что депутат регулярно возглавляла антиправительственные протесты, которые идут в Молдавии больше года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер
Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем
Суд в Молдавии оставил депутата партии "Шор" Таубер под судебным контролем
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации финансовых отчетов, останется под судебным контролем, суд отклонил ходатайство адвокатов об отмене данной меры пресечения, в то же время разрешил временно покинуть республику, сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики.
Оппозиционного политика обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева
, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например, запрет покидать молдавскую столицу. Защита депутата добилась отмены этого ограничения в начале августа.
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"На заседании 8 ноября 2023 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде условно-досрочного освобождения под судебным контролем сроком на 60 суток. При этом суд принял ходатайство стороны защиты о выдаче разрешения ответчику на выезд за границу для проведения медицинского обследования в Государстве Израиль сроком на 14 дней с обязательством сдать паспорт по возвращении", - сообщается на странице антикоррупционной прокуратуры в Facebook*.
Сама Таубер считает себя невиновной, она связывает действия прокуратуры с тем, что депутат регулярно возглавляла антиправительственные протесты, которые идут в Молдавии больше года.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.