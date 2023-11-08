https://ria.ru/20231108/tauber-1908269933.html

Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем

Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем - РИА Новости, 08.11.2023

Суд в Молдавии оставил Таубер под судебным контролем

Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:31

2023-11-08T21:31

2023-11-08T21:31

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981466_0:0:1507:849_1920x0_80_0_0_baaaa1936ba183b31676e69420505b35.jpg

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации финансовых отчетов, останется под судебным контролем, суд отклонил ходатайство адвокатов об отмене данной меры пресечения, в то же время разрешил временно покинуть республику, сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики. Оппозиционного политика обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например, запрет покидать молдавскую столицу. Защита депутата добилась отмены этого ограничения в начале августа. "На заседании 8 ноября 2023 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде условно-досрочного освобождения под судебным контролем сроком на 60 суток. При этом суд принял ходатайство стороны защиты о выдаче разрешения ответчику на выезд за границу для проведения медицинского обследования в Государстве Израиль сроком на 14 дней с обязательством сдать паспорт по возвращении", - сообщается на странице антикоррупционной прокуратуры в Facebook*.Сама Таубер считает себя невиновной, она связывает действия прокуратуры с тем, что депутат регулярно возглавляла антиправительственные протесты, которые идут в Молдавии больше года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, марина таубер