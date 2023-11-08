https://ria.ru/20231108/tank-1908080632.html

В США раскрыли, в чем их самые мощные танки уязвимы перед российскими

В США раскрыли, в чем их самые мощные танки уязвимы перед российскими - РИА Новости, 08.11.2023

В США раскрыли, в чем их самые мощные танки уязвимы перед российскими

На сегодняшний день основной танк американской армии M1 Abrams представляет собой не самый удачный и универсальный выбор для применения на фронте, пишет... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:44

2023-11-08T09:44

2023-11-08T15:21

владимир зеленский

т-90

в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На сегодняшний день основной танк американской армии M1 Abrams представляет собой не самый удачный и универсальный выбор для применения на фронте, пишет Business Insider."M1 Abrams не будет доминировать на поле боя <…>. Все его преимущества — мобильность, огневая мощь и броня — рискуют оказаться не соответствующими времени", — говорится в статье.Так, американская боевая машина уязвима для атак беспилотников и 125-миллиметровых пушек российских танков Т-90, более того, этот 70-тонный танк стратегически не мобилен.Таким образом, заключает BI, Abrams не только не принесет преимущества на поле боя, но может стать настоящей угрозой для своего экипажа.В конце октября издание Merkur также писало, что Abrams не подходят для украинского театра военных действий. В частности, президента Владимира Зеленского предупреждали, что, среди прочего, украинские мосты могут не выдержать эту модель из-за ее слишком большого веса. Кроме того, у Abrams большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения. К тому же американские машины поставили украинским войскам слишком поздно, они уже не смогут существенно повлиять на боевые действия из-за распутицы и приближающейся зимы, сделал вывод автор.Первую партию Abrams доставили на Украину в конце сентября. По информации СМИ, в рамках этих поставок ВСУ должны получить 31 танк. Но, как отмечал президент Владимир Путин, вся переданная Киеву западная техника прекрасно горит.

https://ria.ru/20231022/oruzhie-1904537686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, т-90, в мире