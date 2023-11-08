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В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей - РИА Новости, 08.11.2023
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Туризм
 
13:49 08.11.2023 (обновлено: 15:03 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/tailand-1908123044.html
В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей
В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей - РИА Новости, 08.11.2023
В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей
В Паттайе полиция задержала и отправила в больницу российского туриста, ходившего по улице голым и нападавшего на окружающих, пишет местная газета The Thaiger. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:49
2023-11-08T15:03
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Паттайе полиция задержала и отправила в больницу российского туриста, ходившего по улице голым и нападавшего на окружающих, пишет местная газета The Thaiger.По данным издания, 23-летний гражданин России ходил по городу полностью обнаженным и вел себя агрессивно. Как рассказали очевидцы, он кричал на прохожих и ударил водителя мотоцикла, стоявшего на перекрестке.Сообщается, что при задержании турист продолжал угрожать полиции и репортерам, а позже и медикам в больнице. Там мужчине проведут психиатрическую экспертизу и проверят кровь на наличие запрещенных препаратов, после чего ему предъявят обвинение.
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туризм, новости - туризм, таиланд, паттайя, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, Россия
В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей

В Паттайе полиция задержала голого российского туриста, нападавшего на прохожих

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Паттайе полиция задержала и отправила в больницу российского туриста, ходившего по улице голым и нападавшего на окружающих, пишет местная газета The Thaiger.
По данным издания, 23-летний гражданин России ходил по городу полностью обнаженным и вел себя агрессивно. Как рассказали очевидцы, он кричал на прохожих и ударил водителя мотоцикла, стоявшего на перекрестке.
Сообщается, что при задержании турист продолжал угрожать полиции и репортерам, а позже и медикам в больнице. Там мужчине проведут психиатрическую экспертизу и проверят кровь на наличие запрещенных препаратов, после чего ему предъявят обвинение.
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