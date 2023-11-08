https://ria.ru/20231108/tailand-1908123044.html

В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей

В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей - РИА Новости, 08.11.2023

В Таиланде задержали голого российского туриста, нападавшего на людей

В Паттайе полиция задержала и отправила в больницу российского туриста, ходившего по улице голым и нападавшего на окружающих, пишет местная газета The Thaiger. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:49

2023-11-08T13:49

2023-11-08T15:03

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Паттайе полиция задержала и отправила в больницу российского туриста, ходившего по улице голым и нападавшего на окружающих, пишет местная газета The Thaiger.По данным издания, 23-летний гражданин России ходил по городу полностью обнаженным и вел себя агрессивно. Как рассказали очевидцы, он кричал на прохожих и ударил водителя мотоцикла, стоявшего на перекрестке.Сообщается, что при задержании турист продолжал угрожать полиции и репортерам, а позже и медикам в больнице. Там мужчине проведут психиатрическую экспертизу и проверят кровь на наличие запрещенных препаратов, после чего ему предъявят обвинение.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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