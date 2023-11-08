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"Нас двое". Деньги. Должен ли мужчина платить за кино, кафе и такси
"Нас двое". Деньги. Должен ли мужчина платить за кино, кафе и такси - РИА Новости, 08.11.2023
"Нас двое". Деньги. Должен ли мужчина платить за кино, кафе и такси
Одна из вечных тем для споров — кто оплачивает счет на свидании. Скажем, позвал молодой человек в кафе, значит, он и угощает? А если девушка хочет разделить счет, как об этом сообщить деликатно? Еще один неловкий момент связан с такси — должен ли мужчина за свой счет вызвать машину в конце встречи? Обсуждаем в эпизоде все, что касается денег.
2023-11-08T14:00
2023-11-08T14:00
2023-11-08T14:00
нас двое
отношения
вконтакте
влюбленность
знакомства
такси
кино
еда
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"Нас двое". Деньги. Должен ли мужчина платить за кино, кафе и такси
Одна из вечных тем для споров — кто оплачивает счет на свидании. Скажем, позвал молодой человек в кафе, значит, он и угощает? А если девушка хочет разделить счет, как об этом сообщить деликатно? Еще один неловкий момент связан с такси — должен ли мужчина за свой счет вызвать машину в конце встречи? Обсуждаем в эпизоде все, что касается денег.
audio/mpeg
"Нас двое". Деньги. Должен ли мужчина платить за кино, кафе и такси
Одна из вечных тем для споров — кто оплачивает счет на свидании. Скажем, позвал молодой человек в кафе, значит, он и угощает? А если девушка хочет разделить счет, как об этом сообщить деликатно? Еще один неловкий момент связан с такси — должен ли мужчина за свой счет вызвать машину в конце встречи? Обсуждаем в эпизоде все, что касается денег.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, эксперт по отношениям Денис Шальнов.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, вконтакте, влюбленность, знакомства, такси, кино, еда, рестораны, аудио
Нас двое, отношения, ВКонтакте, влюбленность, знакомства, Такси, кино, Еда, Рестораны
"Нас двое". Деньги. Должен ли мужчина платить за кино, кафе и такси
Одна из вечных тем для споров — кто оплачивает счет на свидании. Скажем, позвал молодой человек в кафе, значит, он и угощает? А если девушка хочет разделить счет, как об этом сообщить деликатно? Еще один неловкий момент связан с такси — должен ли мужчина за свой счет вызвать машину в конце встречи? Обсуждаем в эпизоде все, что касается денег.