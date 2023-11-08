https://ria.ru/20231108/sudya-1908055174.html

МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса - РИА Новости, 08.11.2023

МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса объявили в розыск, сообщается в ответе российского МВД на соответствующий запрос РИА... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:00

2023-11-08T03:00

2023-11-08T09:21

россия

владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса объявили в розыск, сообщается в ответе российского МВД на соответствующий запрос РИА Новости."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в документе.В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может привести к ответной реакции России.

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html

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россия, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд