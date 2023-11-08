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МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса
МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса - РИА Новости, 08.11.2023
МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса
Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса объявили в розыск, сообщается в ответе российского МВД на соответствующий запрос РИА... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:00
2023-11-08T03:00
2023-11-08T09:21
россия
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса объявили в розыск, сообщается в ответе российского МВД на соответствующий запрос РИА Новости."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в документе.В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может привести к ответной реакции России.
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россия, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд
Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд
МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса
МВД объявило в розыск по статье УК судью МУС Серхио Годинеса