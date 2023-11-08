https://ria.ru/20231108/sudostroenie-1908047817.html
Путин рассказал о кооперации в области судостроения на Каспии
Путин рассказал о кооперации в области судостроения на Каспии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о кооперации в области судостроения на Каспии
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан планируют развивать кооперацию в области судостроения и морских перевозок на Каспии, текст интервью... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:33
2023-11-08T00:33
2023-11-08T00:34
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан планируют развивать кооперацию в области судостроения и морских перевозок на Каспии, текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится. При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов – планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок", - сказал он.
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о кооперации в области судостроения на Каспии
Путин: Россия и Казахстан будут развивать кооперацию в сфере судостроения