https://ria.ru/20231108/sud-1908090973.html

Суд вынес приговор солдату ВСУ, застрелившему гражданского за слово "хлеб"

Суд вынес приговор солдату ВСУ, застрелившему гражданского за слово "хлеб" - РИА Новости, 08.11.2023

Суд вынес приговор солдату ВСУ, застрелившему гражданского за слово "хлеб"

Южный окружной военный суд в среду приговорил к 19 годам лишения свободы украинского военного Антона Чередника, застрелившего жителя Мариуполя за "неправильное" РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:42

2023-11-08T10:42

2023-11-08T10:49

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил к 19 годам лишения свободы украинского военного Антона Чередника, застрелившего жителя Мариуполя за "неправильное" произношение слова "хлеб" на украинском, передает корреспондент РИА Новости. "Суд определил по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Череднику 19 лет лишения свободы", - сказал судья. Он добавил, что подсудимому назначено 19 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу еще не вступил.По данным следствия, в марте 2016 года Чередник поступил на военную службу в ВСУ. Вечером 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем он остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю, ударив одного стволом автомата по лицу.Осознавая, что перед ним гражданские, Чередник потребовал "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке - и под предлогом неверного произношения расстрелял одного из мужчин. Второй остался жив и дал показания.Чередник признан виновным по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ. В ходе прений прокурор запросил для него 17 лет лишения свободы.В начале апреля 2022 года Чередник был задержан военнослужащими ДНР во время боевого задания. В феврале текущего года уголовное дело в отношении него поступило в Южный окружной военный суд.

https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html

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общество, мариуполь, россия, вооруженные силы украины