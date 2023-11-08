https://ria.ru/20231108/sud-1908087068.html
Блогер Кац* решил обжаловать штраф в 50 тысяч рублей
Блогер Кац* решил обжаловать штраф в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Блогер Кац* решил обжаловать штраф в 50 тысяч рублей
Блогер Максим Кац* (признан иноагентом) обжаловал свой административный штраф в 50 тысяч рублей, который ему назначили за непредоставление отчетности в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:20
2023-11-08T10:20
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Блогер Максим Кац* (признан иноагентом) обжаловал свой административный штраф в 50 тысяч рублей, который ему назначили за непредоставление отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказала собеседница агентства. Суд 30 ноября признал Каца* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года. Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил блогера к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231107/morgenshtern-1907824646.html
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происшествия, москва, украина, максим кац, иноагент
Происшествия, Москва, Украина, Максим Кац, иноагент
Блогер Кац* решил обжаловать штраф в 50 тысяч рублей
Хорошевский суд: иноагент Кац решил обжаловать штраф в 50 тысяч рублей
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Блогер Максим Кац* (признан иноагентом) обжаловал свой административный штраф в 50 тысяч рублей, который ему назначили за непредоставление отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.
«
"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказала собеседница агентства.
Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО
Суд 30 ноября признал Каца* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года.
Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил блогера к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине
в ходе СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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