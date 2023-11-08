https://ria.ru/20231108/strelba-1908192563.html

Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры

Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры - РИА Новости, 08.11.2023

Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры

Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой, он задержан, ружье и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:37

2023-11-08T16:37

2023-11-08T16:50

происшествия

россия

анжеро-судженск

кемеровская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КЕМЕРОВО, 8 ноя - РИА Новости. Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой, он задержан, ружье и патроны изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сигнал о том, что на улице Крылова неизвестный стреляет с балкона одного из домов поступил в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 05.30 (01.30 мск). По указанному адресу были незамедлительно направлены экипажи Росгвардии и полиции. Уточняется, что к моменту их прибытия вооруженный ружьем злоумышленник вышел на улицу. "Росгвардейцы блокировали его, а сотрудники полиции в ходе проведенных переговоров убедили мужчину положить оружие на землю, после чего задержали. При этом он попытался оказать сопротивление полицейским", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанным оказался 23-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. "С места происшествия сотрудники полиции изъяли незарегистрированное двуствольное охотничье ружье, а у стрелка - 40 патронов к нему. Злоумышленник пояснил, будто нашел их в лесу и после конфликта с супругой устроил стрельбу", - уточняет ведомство. Полицейские выяснили, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух с балкона своей квартиры на втором этаже. Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении задержанного сотрудники полиции составили 2 протокола. Сумма штрафов может составить до 60 тысяч рублей. Также нарушителю грозит административный арест на срок до 15 суток и конфискация оружия и боеприпасов. Кроме того, следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231108/zaderzhanie-1908143581.html

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россия

анжеро-судженск

кемеровская область

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происшествия, россия, анжеро-судженск, кемеровская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)