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Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры - РИА Новости, 08.11.2023
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16:37 08.11.2023 (обновлено: 16:50 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/strelba-1908192563.html
Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры
Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры - РИА Новости, 08.11.2023
Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры
Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой, он задержан, ружье и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:37
2023-11-08T16:50
происшествия
россия
анжеро-судженск
кемеровская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 8 ноя - РИА Новости. Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой, он задержан, ружье и патроны изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сигнал о том, что на улице Крылова неизвестный стреляет с балкона одного из домов поступил в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 05.30 (01.30 мск). По указанному адресу были незамедлительно направлены экипажи Росгвардии и полиции. Уточняется, что к моменту их прибытия вооруженный ружьем злоумышленник вышел на улицу. "Росгвардейцы блокировали его, а сотрудники полиции в ходе проведенных переговоров убедили мужчину положить оружие на землю, после чего задержали. При этом он попытался оказать сопротивление полицейским", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанным оказался 23-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. "С места происшествия сотрудники полиции изъяли незарегистрированное двуствольное охотничье ружье, а у стрелка - 40 патронов к нему. Злоумышленник пояснил, будто нашел их в лесу и после конфликта с супругой устроил стрельбу", - уточняет ведомство. Полицейские выяснили, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух с балкона своей квартиры на втором этаже. Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении задержанного сотрудники полиции составили 2 протокола. Сумма штрафов может составить до 60 тысяч рублей. Также нарушителю грозит административный арест на срок до 15 суток и конфискация оружия и боеприпасов. Кроме того, следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231108/zaderzhanie-1908143581.html
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россия
анжеро-судженск
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происшествия, россия, анжеро-судженск, кемеровская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры

В Кузбассе задержали мужчину, который устроил стрельбу с балкона своей квартиры

© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиЗадержание жителя Кемеровской области, стрелявшего из ружья с балкона своей квартиры
Задержание жителя Кемеровской области, стрелявшего из ружья с балкона своей квартиры - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области
Задержание жителя Кемеровской области, стрелявшего из ружья с балкона своей квартиры
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 ноя - РИА Новости. Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой, он задержан, ружье и патроны изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сигнал о том, что на улице Крылова неизвестный стреляет с балкона одного из домов поступил в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 05.30 (01.30 мск). По указанному адресу были незамедлительно направлены экипажи Росгвардии и полиции. Уточняется, что к моменту их прибытия вооруженный ружьем злоумышленник вышел на улицу.
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"Росгвардейцы блокировали его, а сотрудники полиции в ходе проведенных переговоров убедили мужчину положить оружие на землю, после чего задержали. При этом он попытался оказать сопротивление полицейским", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанным оказался 23-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.
"С места происшествия сотрудники полиции изъяли незарегистрированное двуствольное охотничье ружье, а у стрелка - 40 патронов к нему. Злоумышленник пояснил, будто нашел их в лесу и после конфликта с супругой устроил стрельбу", - уточняет ведомство.
Полицейские выяснили, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух с балкона своей квартиры на втором этаже.
Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении задержанного сотрудники полиции составили 2 протокола. Сумма штрафов может составить до 60 тысяч рублей. Также нарушителю грозит административный арест на срок до 15 суток и конфискация оружия и боеприпасов.
Кроме того, следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияАнжеро-СудженскКемеровская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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