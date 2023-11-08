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Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы
Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы - РИА Новости, 08.11.2023
Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы
Модельер Жак Азагури, один из фаворитов принцессы Дианы, выставил на аукционе копии пяти ее платьев, сообщает газета Times. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:58
2023-11-08T18:58
2023-11-08T18:58
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Модельер Жак Азагури, один из фаворитов принцессы Дианы, выставил на аукционе копии пяти ее платьев, сообщает газета Times. "Каждое платье, которое я сшил для Дианы, было для меня особенным, и я получал от них огромную радость на протяжении более 20 лет, но теперь, когда я ухожу на пенсию, мне бы хотелось, чтобы эта радость перешла к кому-нибудь другому и чтобы ею можно было продолжать делиться", – приводит слова модельера газета Times. Азагури решил продать их в связи с уходом из мира моды, уточняет газета. Одно из них – черное платье, которое Диана надевала на свое 36-летие в 1997 году. А в наряде небесно-голубого цвета принцесса появилась на одном из последних публичных выступлений за пару месяцев до смерти. К некоторым моделям прилагаются оригинальные выкройки платья и ткани, которые были прикреплены к Диане во время примерки. К двум – записки или благодарственные письма от нее, пишет издание. Ожидается, что платья уйдут с молотка за 10-20 тысяч фунтов стерлингов за каждое, но, если поклонники Дианы начнут торговаться, цена может оказаться гораздо выше, пишет Times. Аукцион пройдет 7 декабря в аукционном доме Lay"s Auctioneers. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет.
https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж, стиль жизни
Культура, Париж, Стиль жизни
Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы
Модельер выставил на торги копии пяти самых известных платьев принцессы Дианы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Модельер Жак Азагури, один из фаворитов принцессы Дианы, выставил на аукционе копии пяти ее платьев, сообщает газета Times.
«
"Каждое платье, которое я сшил для Дианы, было для меня особенным, и я получал от них огромную радость на протяжении более 20 лет, но теперь, когда я ухожу на пенсию, мне бы хотелось, чтобы эта радость перешла к кому-нибудь другому и чтобы ею можно было продолжать делиться", – приводит слова модельера газета Times.
Азагури решил продать их в связи с уходом из мира моды, уточняет газета.
Одно из них – черное платье, которое Диана надевала на свое 36-летие в 1997 году. А в наряде небесно-голубого цвета принцесса появилась на одном из последних публичных выступлений за пару месяцев до смерти.
К некоторым моделям прилагаются оригинальные выкройки платья и ткани, которые были прикреплены к Диане во время примерки. К двум – записки или благодарственные письма от нее, пишет издание.
Ожидается, что платья уйдут с молотка за 10-20 тысяч фунтов стерлингов за каждое, но, если поклонники Дианы начнут торговаться, цена может оказаться гораздо выше, пишет Times.
Аукцион пройдет 7 декабря в аукционном доме Lay"s Auctioneers.
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет.
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