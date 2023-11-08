https://ria.ru/20231108/stilzhizni-1908241648.html

Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы

Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы - РИА Новости, 08.11.2023

Модельер выставил на торги копии пяти платьев принцессы Дианы

Модельер Жак Азагури, один из фаворитов принцессы Дианы, выставил на аукционе копии пяти ее платьев, сообщает газета Times. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:58

2023-11-08T18:58

2023-11-08T18:58

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париж

стиль жизни

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Модельер Жак Азагури, один из фаворитов принцессы Дианы, выставил на аукционе копии пяти ее платьев, сообщает газета Times. "Каждое платье, которое я сшил для Дианы, было для меня особенным, и я получал от них огромную радость на протяжении более 20 лет, но теперь, когда я ухожу на пенсию, мне бы хотелось, чтобы эта радость перешла к кому-нибудь другому и чтобы ею можно было продолжать делиться", – приводит слова модельера газета Times. Азагури решил продать их в связи с уходом из мира моды, уточняет газета. Одно из них – черное платье, которое Диана надевала на свое 36-летие в 1997 году. А в наряде небесно-голубого цвета принцесса появилась на одном из последних публичных выступлений за пару месяцев до смерти. К некоторым моделям прилагаются оригинальные выкройки платья и ткани, которые были прикреплены к Диане во время примерки. К двум – записки или благодарственные письма от нее, пишет издание. Ожидается, что платья уйдут с молотка за 10-20 тысяч фунтов стерлингов за каждое, но, если поклонники Дианы начнут торговаться, цена может оказаться гораздо выше, пишет Times. Аукцион пройдет 7 декабря в аукционном доме Lay"s Auctioneers. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет.

https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

париж, стиль жизни