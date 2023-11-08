https://ria.ru/20231108/sternik-1907992347.html

Александр Стерник: в Центральной Азии знают о корысти западных лидеров

Александр Стерник: в Центральной Азии знают о корысти западных лидеров - РИА Новости, 08.11.2023

Александр Стерник: в Центральной Азии знают о корысти западных лидеров

Россия принимает меры для того, чтобы обезопасить свои отношения со странами Центральной Азии от "шантажа и недобросовестной конкуренции" со стороны Запада,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:00

2023-11-08T09:00

2023-11-08T09:00

интервью

александр стерник

центральная азия

запад

россия

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Россия принимает меры для того, чтобы обезопасить свои отношения со странами Центральной Азии от "шантажа и недобросовестной конкуренции" со стороны Запада, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о том, есть ли риски военного освоения Североатлантическим альянсом региона, а также о перспективах сотрудничества Москвы и Центральной Азии в области энергетики.— За последнее время контакты стран Центральной Азии с Евросоюзом и США заметно усилились: прошел ряд совместных саммитов, встреч, обсуждается возможность создания нового формата ФРГ – Центральная Азия. Евросоюз инвестирует крупные суммы в регион. Что может Москва противопоставить такой политике и предложить региону? И насколько сближение стран Центральной Азии с западными государствами несет угрозу национальным интересам России?— Несмотря на геополитическую турбулентность, наши отношения с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном развиваются. Принципы союзничества и стратегического партнерства обеспечивают достаточный для этого запас прочности. Продолжается интенсивный политический диалог на всех уровнях. Россия – на лидирующих позициях во внешней торговле и инвестициях в центральноазиатские страны. У нас тесные научно-образовательные и культурно-гуманитарные связи. Общими усилиями развивается новый, шестисторонний, механизм сотрудничества. В октябре прошлого года в Астане прошел первый саммит "Россия – Центральная Азия", в июне текущего в этом же формате – встреча секретарей Советов Безопасности в Алма-Ате. Россия вносит весомый стабилизирующий вклад в региональную безопасность: имею в виду наши военные базы в Киргизии и Таджикистане, сотрудничество по линии оборонных и силовых ведомств.Мы относимся к крупнейшим донорам ряда стран региона, выделяя крупные средства через институты ООН, Евразийский фонд стабилизации и развития, а также по двусторонним каналам.Что касается многочисленных других форматов с участием государств Центральной Азии, мы уважаем их суверенное право развивать дипломатическую активность по различным направлениям. Не сомневаемся, что отдача от принятых нами совместных обязательств в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также в рамках двусторонних договоренностей по достоинству ценится столицами стран региона за устойчивость, деполитизированность, реальный эффект для социально-экономической и политической стабильности.При этом мы не наивны в отношении причин пристального внимания Запада и Ко к центральноазиатскому региону. Знаем, что и партнеры прекрасно понимают скрытую повестку и, что греха таить, корыстные мотивы наших геополитических соперников. Они ведь даже и не прячут фигу в кармане вторичных санкций, а открыто ею помахивают перед суверенными государствами из-за их абсолютно законных торгово-экономических, оборонных и военно-технических отношений с нашей страной.— Насколько велики риски военного освоения стран Центральной Азии со стороны НАТО? На днях в Казахстане открылся конференц-зал в Центре миротворческих операций НАТО, эта новость вызвала большой ажиотаж. Обращалась ли Москва к Астане с просьбой прояснить ситуацию? И насколько велика вероятность, что НАТО помимо "заигрывания" с Арменией будет пытаться втянуть в свои ряды партнеров России из Центральной Азии?— С учетом несбыточных установок на изоляцию России Центральная Азия в умах западных стратегов не самоценный партнер, а, прежде всего, плацдарм для сдерживания Москвы (а заодно удобная зона слежения за сухопутными границами Китая), источник ценных материалов.После сдачи правительства Афганистана "на милость" движения талибов ("Талибан" находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность – ред.) американцы (ты их в дверь, они – в окно) ищут подходы к соседним странам, чтобы закрепить там свое военное и разведывательное присутствие. История, правда, учит, что ни к чему хорошему это привести не может. В разы повысятся риски со стороны радикально-экстремистских и террористических организаций. Они, как мухи на мед, слетятся на такие объекты, появись они в регионе.Что касается открытия конференц-зала за счет средств США, то речь идет о Центре миротворческих операций министерства обороны Республики Казахстан. В нем с 2006 года ведется обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО, которые соответствуют критериям подготовки контингентов к участию в операциях по поддержанию мира ООН. Следовательно, говорить об открытии в Казахстане "центра НАТО" некорректно. Вместе с тем, очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается разрекламировать себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, следовательно, и военного персонала в целом.О присутствии американских военных специалистов и их инфраструктуры на территории Казахстана речи, как мы понимаем, не идет. Тем более, что все страны-члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения военных контингентов третьих стран без согласования со своими союзниками.— Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана будет следовать мерам против Российской Федерации в области обхода санкций. Обсуждала ли Москва с казахстанскими властями их позицию? Не беспокоится ли Россия, что страны региона, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада, могут начать сворачивать сотрудничество в ряде областей и сокращать объемы экспорта в нашу страну?— Западные санкции не принесли желаемого результата – наша экономика адаптируется "на марше", показывает рост. Это подтверждают независимые аналитики Всемирного Банка, МВФ и других. Разумеется, без санкций всем было бы легче. Ведь односторонние рестрикции можно применять лишь с помощью угроз и запугивания, за ними нет законной международной силы, резолюций Совета Безопасности ООН. Они лишь отравляют атмосферу доверия буквально по всему миру, дестабилизируют рынки, особенно энергоносителей и продовольственный. От этого страдают очень многие, включая и страны ЕС. Тот же президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке в октябре этого года, заявил, что его страна в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств.Апологеты санкций стараются кнутом и пряником склонить на свою сторону наших близких партнеров, обещают им какие-то "компенсации ущерба". Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона. Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции.— Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о том, что Москва думает над тем, как расширять объемы поставок энергоресурсов в страны Азии. Идет ли сейчас речь о строительстве новых маршрутов? Или будет модернизация уже существующих?— В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели-2023 президент России Владимир Путин четко сказал, что новая география экспорта – это один из элементов трансформации российского ТЭК. Переориентация наших поставок стала следствием долгосрочных рыночных тенденций. Введенные санкции, а также курс ЕС на отказ от российских энергоносителей, лишь ускорили этот процесс. В короткие сроки нам удалось успешно перенаправить экспорт углеводородов на другие перспективные рынки.Что касается модернизации, то она уже идет: по просьбе партнеров советская система газопроводов Средняя Азия – Центр нашими общими усилиями получила вторую жизнь с запуском реверсной перекачки газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Их растущие экономики нуждаются в дополнительных энергоресурсах. В ходе модернизации этой системы применены передовые российские технологии.В настоящее время "Газпромом" прорабатываются новые возможные маршруты и параметры подачи газа.— Несмотря на озвученную ранее инициативу о создании "тройственного газового союза", Казахстан и Узбекистан говорят о том, что сотрудничество ведется в двустороннем формате. Москва направляла официальные предложения о трехстороннем партнерстве? Проявляли ли интерес к сотрудничеству в таком формате другие страны региона?— В январе 2023 году "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. В июне был заключен контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории. Проведен комплекс восстановительных работ. В итоге подготовлен 1760-километровый участок магистрального газопровода.7 октября 2023 года в присутствии лидеров России, Узбекистана и Казахстана дан старт поставкам газа в эти две центральноазиатские страны. Проект носит коммерчески-взаимовыгодный характер. Он обеспечивает надежность газоснабжения, а значит, укрепляет энергетическую безопасность его бенефициаров.— Обращался ли Туркменистан к России в связи с обеспокоенностью Ашхабада тем, что создание так называемого тройственного газового союза между Российской Федерацией, Узбекистаном и Казахстаном затрагивает интересы других государств?— Россию и Туркменистан связывают узы дружбы, поэтому у нас не может быть недосказанности в отношениях. Мы поддерживаем регулярный диалог, в том числе по вопросам топливно-энергетической сферы. Уверен, сотрудничество между нами будет и далее служить образцом конструктивного и выгодного стратегического партнерства в энергетике.— Как сообщалось, Россия и Киргизия планируют построить атомную станцию малой мощности на территории республики. На каком этапе сейчас консультации по этой теме? Может ли быть подписано соответствующее соглашение в ближайший год?— В 2022 году был подписан меморандум о сотрудничестве госкорпорации "Росатом" и министерства энергетики Киргизии по сооружению атомной станции малой мощности. Подготовлено обоснование проекта. Оно направлено киргизской стороне. В настоящее время ведется работа по оценке ключевых аспектов проекта и технических параметров с особым вниманием к его общественной приемлемости.— Планирует ли Россия инвестировать в строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане, учитывая, что страна уже долгое время ищет внешнюю помощь для этого проекта?— Насколько мне известно, вопрос российского инвестиционного участия в Рогунской ГЭС в конкретной плоскости не стоит. При этом АО "Гидропроект" уже много лет осуществляет на площадке авторский надзор, внося вклад в техническую сторону столь масштабного объекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20230607/tsentralnaya-aziya-1876727153.html

https://ria.ru/20231028/platsdarm-1905799373.html

https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902598723.html

https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, александр стерник, центральная азия, запад, россия