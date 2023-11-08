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Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 08.11.2023
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17:26 08.11.2023 (обновлено: 17:40 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ssha-1908211680.html
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа
США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:26
2023-11-08T17:40
в мире
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
япония
израиль
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его повторению, заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы считаем, что существуют определенные базовые принципы и идеи, которые нам необходимо четко понимать. Мы не можем позволить ХАМАС управлять Газой, потому что это попросту приведет к повторению событий 7 октября", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии.При этом, по словам госсекретаря, США также не допускают возможности повторной оккупации Израилем сектора Газа."Палестинский народ не может быть вытеснен из сектора Газа. В конечном счете должно быть создано правительство, которое объединит Западный берег (реки Иордан) и Газу, а также, как мы уже заявляли, палестинское государство", - указал глава американской дипломатии.
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в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, япония, израиль, энтони блинкен
В мире, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Япония, Израиль, Энтони Блинкен
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа

Блинкен: США не допустят сценарий, при котором ХАМАС победит в секторе Газа

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его повторению, заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Мы считаем, что существуют определенные базовые принципы и идеи, которые нам необходимо четко понимать. Мы не можем позволить ХАМАС управлять Газой, потому что это попросту приведет к повторению событий 7 октября", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии.
При этом, по словам госсекретаря, США также не допускают возможности повторной оккупации Израилем сектора Газа.
"Палестинский народ не может быть вытеснен из сектора Газа. В конечном счете должно быть создано правительство, которое объединит Западный берег (реки Иордан) и Газу, а также, как мы уже заявляли, палестинское государство", - указал глава американской дипломатии.
 
В миреСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЯпонияИзраильЭнтони Блинкен
 
 
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