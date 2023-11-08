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Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа
США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:26
2023-11-08T17:26
2023-11-08T17:40
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его повторению, заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы считаем, что существуют определенные базовые принципы и идеи, которые нам необходимо четко понимать. Мы не можем позволить ХАМАС управлять Газой, потому что это попросту приведет к повторению событий 7 октября", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии.При этом, по словам госсекретаря, США также не допускают возможности повторной оккупации Израилем сектора Газа."Палестинский народ не может быть вытеснен из сектора Газа. В конечном счете должно быть создано правительство, которое объединит Западный берег (реки Иордан) и Газу, а также, как мы уже заявляли, палестинское государство", - указал глава американской дипломатии.
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в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, япония, израиль, энтони блинкен
В мире, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Япония, Израиль, Энтони Блинкен
Блинкен заявил, что США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа
Блинкен: США не допустят сценарий, при котором ХАМАС победит в секторе Газа