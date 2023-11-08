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Азаров рассказал, почему США не готовы к госперевороту на Украине - РИА Новости, 08.11.2023
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12:55 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ssha-1908123875.html
Азаров рассказал, почему США не готовы к госперевороту на Украине
Азаров рассказал, почему США не готовы к госперевороту на Украине - РИА Новости, 08.11.2023
Азаров рассказал, почему США не готовы к госперевороту на Украине
Силовые структуры Украины, способные осуществить госпереворот, контролируются США, поэтому Владимира Зеленского будут держать у власти, пока ему не найдут... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:55
2023-11-08T12:55
общество
политика
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сша
россия
владимир зеленский
николай азаров (политик)
кирилл буданов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силовые структуры Украины, способные осуществить госпереворот, контролируются США, поэтому Владимира Зеленского будут держать у власти, пока ему не найдут замену, заявил в среду в эфире бывший украинский премьер Николай Азаров. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Зеленского, он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией. По словам Азарова, США жестко контролируют украинские структуры, способные осуществить переворот - службу безопасности Украины, армию, главное управление разведки минобороны. В таких условиях, указал экс-премьер, наивно думать, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или начальник ГУР минобороны Украины Буданов решились бы на переворот. "Зеленского будут держать, еще раз подчеркиваю, до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и найдут достойный метод его устранения либо через майдан, который будет обязательно предшествовать перевороту, либо через выборы. Что на выборах Зеленский может проиграть - это тоже сейчас очевидно", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24". При этом он не сомневается, что США будут готовы убрать Зеленского любым путем, если примут соответствующее решение. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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общество, политика, украина, сша, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), кирилл буданов, вооруженные силы украины
Общество, Политика, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
Азаров рассказал, почему США не готовы к госперевороту на Украине

Азаров: США не допустят госпереворот на Украине пока не найдут замену Зеленскому

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силовые структуры Украины, способные осуществить госпереворот, контролируются США, поэтому Владимира Зеленского будут держать у власти, пока ему не найдут замену, заявил в среду в эфире бывший украинский премьер Николай Азаров.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Зеленского, он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
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По словам Азарова, США жестко контролируют украинские структуры, способные осуществить переворот - службу безопасности Украины, армию, главное управление разведки минобороны. В таких условиях, указал экс-премьер, наивно думать, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или начальник ГУР минобороны Украины Буданов решились бы на переворот.
«
"Зеленского будут держать, еще раз подчеркиваю, до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и найдут достойный метод его устранения либо через майдан, который будет обязательно предшествовать перевороту, либо через выборы. Что на выборах Зеленский может проиграть - это тоже сейчас очевидно", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он не сомневается, что США будут готовы убрать Зеленского любым путем, если примут соответствующее решение.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
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