https://ria.ru/20231108/ssha-1908100580.html

Сенатор рассказал о последствиях передачи активов России Украине для США

Сенатор рассказал о последствиях передачи активов России Украине для США - РИА Новости, 08.11.2023

Сенатор рассказал о последствиях передачи активов России Украине для США

Возможная передача Украине активов РФ подорвет доверие к американскому рынку, поставит под сомнение одну из основных категорий современного западного мира -... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:15

2023-11-08T11:15

2023-11-08T11:15

экономика

общество

украина

россия

сша

александр шендерюк-жидков

g7

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Возможная передача Украине активов РФ подорвет доверие к американскому рынку, поставит под сомнение одну из основных категорий современного западного мира - права собственности, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные итогов голосования. "Я бы сначала все-таки дождался утверждения акта в конгрессе, дебаты на тему изъятия российских активов идут уже не один месяц, и американский эстеблишмент отдает себе полный отчет о потенциальных последствиях данного решения", - сказал сенатор. Так, в случае его принятия, "на мой взгляд, США запустят неконтролируемый процесс, который не только подорвет доверие к американскому рынку, но, более того, поставит под сомнение одну из основных категорий современного западного мира - права собственности", отметил он. Шендерюк-Жидков напомнил, что все предыдущие месяцы страны G7 искали псевдоформы, как не нарушить права собственности, но при этом использовать российские активы для поддержки Украины. "В России мы давно понимали, что это может произойти, принятие данного акта окончательно развеет иллюзии о верховенстве закона в западном мире", - заключил политик.

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908093391.html

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экономика, общество, украина, россия, сша, александр шендерюк-жидков, g7