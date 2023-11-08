https://ria.ru/20231108/ssha-1908056595.html

США могут внести изменения в размещение сил в Европе

США могут внести изменения в размещение сил в Европе - РИА Новости, 08.11.2023

США могут внести изменения в размещение сил в Европе

США для "защиты" НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из ДОВСЕ, заявил координатор стратегических коммуникаций совета... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:10

2023-11-08T03:10

2023-11-08T03:10

россия

сша

европа

нато

обсе

джон кирби

приостановка участия россии в довсе

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США для "защиты" НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из ДОВСЕ, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Что касается будущего размещения сил, я не буду говорить об этом с этого подиума. Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня", - сказал Кирби журналистам. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. По его словам, выход России из договора не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, так как на нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к РФ действия стран НАТО и их клиентов, а ДОВСЕ многие годы фактически не работал. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию ДОВСЕ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

https://ria.ru/20231107/kanada-1907994651.html

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россия, сша, европа, нато, обсе, джон кирби, приостановка участия россии в довсе, в мире